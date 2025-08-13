Crónica Rosa; Paula Rubio elimina a su hijo mayor de su posado en 'Hola': "Las leyes no lo permiten"

Últimos audios
- Es Salud de Verano: Calmar los calambres musculares desactivando el estrésLucía Prieto y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y de cómo calmar los calambres musculares desactivando el estrés.
- Boletín de las 15:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Es Noticia: España, en llamasNoelia Bautista resume toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Madrid es Noticia: Controlado el incendio de Tres CantosGonzalo Heredero comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Kilómetro Cero: Día Mundial de la Fotografía, concursoJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13Luis Colom resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Mundo Natural: Cuidado para los contornos de ojosAna Mateu comenta con Beatriz de la Torre las ventajas de éste producto de Mundo Natural.
- Hablemos con...: María OrtegaAna Mateu habla con Marta Ortega, manager travel designer de Honimunn, Agencia Especializada en Viajes de Novios y Luna de Miel.
- Hablemos con...: Carlos Segura GutiérrezAna Mateu entrevista a Carlos Segura Gutiérrez, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre las Fiestas de la Virgen de la Paloma.
