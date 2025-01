Donald Trump juró el pasado lunes el cargo como presidente de EEUU cuatro años después de abandonar la Casa Blanca. La izquierda mundial ha puesto el grito en el cielo y sigue sin entender los motivos por los que el millonario estadounidense rodeado de escándalos judiciales arrasó en las elecciones y vuelve a ser presidente. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el exdiputado y exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha analizado las razones por las que a lo largo del mundo se está votando en masa a la derecha.

Ha recordado que Donald Trump el pasado noviembre consiguió "el mayor número de votos de la historia" en EEUU y cree que "es bastante claro que es una reacción del pueblo americano a las barbaridades que hemos estado viendo en Occidente". En este sentido, ha reiterado que el regreso de Trump a la Casa Blanca "sucede porque la gente está harta de las barbaridades de la izquierda que el centroderecha se ha tragado".

Ha apuntado que "a pesar de todo" lo que ha ocurrido la de Trump "es una vuelta al sentido común" porque "Kamala, Biden y la izquierda occidental se han convertido en una locura" y ya "no defienden" ninguna de las banderas que defendían antes sino "causas de laboratorio" creadas en las universidades de la élite norteamericana.

Espinosa de los Monteros ha dicho que "España ha tenido un papel fundamental en testar y poner en marcha ideas locas" y ha "demostrado que sí se puede, que un país se puede autodestruir" y "esto se ha ido contagiando por el mundo". Ha recordado que "los movimientos de la Puerta del Sol y lo de tirar estatuas y revisar la historia se han copiado", en EEUU. "Han sido 20 años, lo cifro en la llegad de ZP, de una locura. Todas estas barbaridades no tienen sentido y la gente se ha cansado", ha argumentado.

"Las lecciones de democracia que se dan desde España..."

Con respecto a la limitación de mandatos, Espinosa de los Monteros ha dicho que los estadounidenses se dieron cuenta de que "si el ejecutivo manda sobre el legislativo, el judicial, el mediático… tenemos un Estado más totalitario": "Las lecciones de democracia que se dan desde España dan risa".

Además, se ha referido a cómo algunas grandes empresas de Silicon Valley han virado de la progresía a apoyar a Trump: "Cuando los medios o las redes apoyan a la izquierda, eso es democracia, pluralidad y tal; cuando cambian de opinión, es fascismo, ultraderecha, la democracia está en peligro. Vamos a ser un poco más equilibrados. Elon Musk: por lo pronto, en su red social, le puedes llevar la contraria, cosa que en Twitter era más difícil". "Ayer, los presidentes o consejeros delegados de Amazon, Facebook, Apple y Google estaban ahí, en la toma de posesión", ha recordado.

Las relaciones de Trump con España

En la sección de los Oyentes de Es la Mañana de Federico el exportavoz parlamentario de Vox ha dicho que para el nuevo presidente de EEUU "España no está ni en su top 10 de prioridades". Lo que Donald Trump "sí sabe de España", ha destacado Iván Espinosa de los Monteros, es "la falta de compromiso de España en su gasto o inversión en defensa por la OTAN". "Se lo sabe y nos va a machacar con ese tema mientras no nos pongamos al nivel de compromiso que hemos firmado nosotros", ha apuntado.

No cree que EEUU vaya a "quitar las bases" de España, pero ha destacado que el país americano tiene "una relación con Marruecos de la que Marruecos se puede sentir muy orgullosa". "Me gustaría que España fuera capaz no de emular, pero sí superar con mucho y no hemos sido capaces en los últimos 40 o 50 años", ha indicado.

"Trump dijo ayer que quiere ser el presidente de la paz. Es verdad que en su primer mandato, aunque no recibió el Premio Novel de la Paz, fue el primer presidente de EEUU en muchos años en no sólo no aumentar las tropas americanas en un lugar de conflicto ni empezar una guerra nueva sino en irlas trayendo de una manera ordenada y evitar conflictos", ha recordado Espinosa de los Monteros. El exportavoz parlamentario de Vox ha dicho que "ahora que ha llegado se empieza a ver un atisbo de esperanza en el conflicto de Hamás e Israel y en Ucrania".