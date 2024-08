Nicolás Redondo: "La izquierda democrática que heredé no firmaría los papeles entre PSC y ERC"

Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, ha hablado con Daniel Muñoz sobre la actualidad política en España en una entrevista en Es la mañana de Federico.

Redondo ha iniciado el encuentro afirmando que lo sucedido ayer en Cataluña "le pareció muy triste". Ha recalcado que Puigdemont, al que no se detuvo, "es el que ha permitido que Sánchez haya formado Gobierno y que este se esté sustentando". "¿Se imaginan al resto de gobernantes internacionales negociando con un delincuente?", ha preguntado abiertamente el ex socialista.

El ex secretario vasco ha sido cuestionado sobre si el PSOE volverá a ser lo que fue en el pasado. Este ha asegurado que "no quiere vivir en la nostalgia". "A mi juicio, el pacto con ERC, es una bomba para un partido social demócrata como era el PSOE, aunque ya no es así. La izquierda democrática que yo heredé no habría firmado los papeles entre PSC y ERC o los pactos con Puigdemont", ha sentenciado.

Nicolás Redondo ha admitido su admiración por Lambán porque "cada conflicto que tenía con su partido lo vivía como una enfermedad". Además, ha mostrado su respeto por García-Page y su lucha interna contra su partido. El ex diputado ha advertido de que "tenemos instituciones muy débiles y partidos políticos muy fuertes, a diferencia de Francia".

Acerca de los presuntos casos de corrupción familiares de Sánchez, Redondo ha criticado en esRadio al presidente afirmando que "no ha dado ninguna explicación y es imprescindible porque afecta a su mujer". "Me parece insólito el apoyo del PSOE como si estuviueran defendiendo una causa sagrada", lamentaba el ex diputado socialista.

"En Venezuela se está con la libertad o se está con Maduro. No hay más opción", ha sentenciado el entrevistado. Redondo ha mostrado su descontento con el PSOE calificando de "inadmisible el apoyo de Zapatero a Maduro y el silencio actual".

Sobre la aparente relajada situación que se vive hoy en el País Vasco, el ex secretario no ha querido dejar pasar que "el partido que gobierna es Bildu, que está legitimado por el gobierno".

Nicolás Redondo ha admitido que "no le ha gustado mucho la reacción de los barones del PSOE" ante la iniciativa del cupo catalán, aunque "lo entiende y lo respeta". "Con la financiacón catalana, está en riesgo el Estado, no solo las Comunidades Autónomas", añadía.

El ex secretario general vasco ha finalizado el encuentro en esRadio asegurando, en referencia a la no detención de Puigdemont, que "Marlaska es el responsable de la seguridad en España" pero que "él hace mucho tiempo que abdicó de cualquier comportamiento político con sentido".