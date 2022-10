Daniel Lacalle: "Los Presupuestos Generales de Sánchez son la lista de la compra de un burócrata"

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado con un aumento de impuestos para los ciudadanos a los que Pedro Sánchez intenta convencer de que el dinero está mejor en manos del Gobierno que en sus bolsillos y para las empresas que van ver cómo el Estado se come todas las posibilidades de obtener beneficios.

El economista Daniel Lacalle ha dicho en Es la Mañana de Federico que en los PGE todo es mentira, que "no son unos PGE, que es el mecanismo más importante para el Gobierno y una carta de presentación de la credibilidad del país", porque "partes de unos PGE en los que el cuadro macro es falso y los gastos son falsos, están infraestimados y los ingresos están sobreestimados".

"Son la lista de la compra de un burócrata. Ahora los irán a negociar y van a añadir todavía más gastos y el cuadro macro, que ya ha sido invalidado, lo van a mantener", ha añadido.

Sobre la deriva comunista de este Gobierno, Lacalle ha asegurado que el PSOE está "tomando una posición en la que ven que todo lo que sería una decisión económica sociademócrata razonable no les sirve. Tienen que podemizarse". Y ha detallado que "hay una corriente socialista que lo que considera es que el PSOE tiene que radicalizarse y cumplirse el Pacto del Tinell". Por lo que asegura que desde el PSOE piensan que "hay que radicalizar el esquema y la parte económica, incluyendo un subterfugio que es tener a Calviño para dar sensación de moderación".

Un "agujero fiscal" para el próximo Gobierno

El economista ha advertido que los PGE del Gobierno de Sánchez ahondarán aún más en la crisis económica en ciernes que tiene España y que si llega un nuevo Ejecutivo tras las próximas generales "se va a encontrar un agujero fiscal sin precedentes". También ha dicho que "no hay una manera que se pueda solucionar vía ingresos". Por ese motivo, ha dicho que "el próximo Gobierno tiene que llevar sí o sí una racionalización del gasto bien explicada" porque la izquierda "cuando pierda las elecciones" volverá a culpar a "los recortes" y agitar las calles con protestas como pasó en 2012 tras la victoria de Mariano Rajoy.

Sobre la subida de impuestos ha dicho que "no hay nada más antisocial y más inhumano" que "disparar" algunos presupuestos como el de la "Agenda 2030" o del "ministerio de Presidencia". Lo que hace Sánchez es "pasarle la factura a los demás diciendo que eres muy bueno con la Sanidad y la Educación". "Si a cualquier socialista de verdad le preocupase la Sanidad y la Educación estos presupuestos le estaría alarmando" porque "están poniendo en riesgo los ingresos disparando los impuestos".

Para Daniel Lacalle una de las claves a las que tendrá que aferrarse el futuro Ejecutivo que sustituya al de Sánchez es "ir a Bruselas" y pedir explicaciones a la UE porque "dicen que todo el mundo está haciendo lo mismo y no es cierto", sólo hacen "endeudarse y gastar mucho más". "Sánchez ha contado con el BCE comprando el 100% de la deuda emitida por España y con una Bruselas perdida en acción que está blanqueando unas cuentas y que luego vendrá a exigir ajustes".

Además, el economista ha señalado que no va ser tarea fácil porque "reducir un déficit estructural no es tan sencillo" y desde Bruselas . "no van a poder venir diciendo que tienen que ser más rápidos en la reducción del déficit". Lacalle ha comentado que Europa "ha comprado un argumento que es falso". Ese argumento es el relativo a la temida austeridad y su efecto en el aumento de partidos populistas. El problema es que "les han dicho que gastar no tiene ningún riesgo".

Lacalle comentó también la situación económica actual y cómo algunos la están comparando con la crisis de 2008. Ha dicho que "hay muchas similitudes" pero también "muchas diferencias" como el hecho que se haya "disfrazado el riesgo con tipos bajos". "Cuando le dices a la gente que el dinero no vale nada, el dinero no vale nada. Estamos subvencionando el suspenso del alumno y penalizando el sobresaliente", ha añadido.

¿Un pacto del PP con el PNV?

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico, Daniel Lacalle ha respondido a las preguntas que le han planteado, muchas centradas en la política económica que llevaría acabo el PP de Alberto Núñez Feijóo. Lacalle ha dicho que "hay que llevar a cabo una potente reforma fiscal y una fuerte reducción de la carga burocrática" y en ese sentido debería ir "la política económica que se tiene que llevar en la próxima legislatura". El economista ha destacado que "el sector público debería estar al servicio de empresas y contribuyentes y no al revés".

Además, ha comentado que "el programa de Vox tiene cosas muy interesantes" con respecto al del PP y que un Gobierno de ambos partidos podría llevar a cabo estas políticas. También ha comentado que un supuesto pacto del PP con el PNV no podría darse. "Nos están intentando vender la posibilidad de un Gobierno de PP con el PNV. El PNV no es el de hace 10 años y hay que vivir con la realidad. Ese escenario de un gobierno en minoría con apoyos puntuales ninguna de estas reformas se puede llevar a cabo".

Otra de las cuestiones que ha respondido es la referente a la política energética de la UE. Ha dicho que es "ridículo" que "quieren cerrar el mayor campo de gas natural de Europa en medio de una crisis energética" y cómo no quieren cambiarlas pese a la grave situación que está afrontando el continente.

"La UE se tiene que hacer una revisión profunda de la política energética", ha destacado el economista que ha contado que "en EEUU no se lo pueden creer" porque "estamos pagando diez veces el precio del gas de EEUU generado por fraking" mientras "aquí está prohibido". "Lo peor que va a ocurrir es que la UE va a pasar de depender de Rusia a depender de Rusia y de China" porque con las renovables "dependes de China en todo".