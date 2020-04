El presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, Juan Antonio Alguacil, ha dicho en Es la mañana de Federico de esRadio que se pusieron en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias "para ofrecerles nuestra ayuda" porque cuando uno veía "cómo se estaban contabilizando los casos, sabíamos que no cuadraban las cifras". El organismo que dirige Fernando Simón "no nos contestó". Ha asegurado que ellos "dieron la voz de alarma" cuando algunos compañeros decían vieron que pasaban "de 15 a 65 fallecidos en una semana".

Alguacil ha declarado que "estamos muy familiarizados con los certificados de defunción, con las diferentes patologías, y nos dimos cuenta todos de que a partir de la última semana de febrero se estaban dando muchísimos casos de neumonía de origen vírico desconocida. Nos empezó a chocar".

"Los tanatopractores necesitamos el certificado de defunción. Es una pieza básica para saber qué patologías ha tenido el difunto y así aplicar las técnicas que mejor se adecúen al trabajo que tenemos que realizar" ha contado Juan Antonio Alguacil. Ha explicado que aunque no son médicos saben "la diferencia entre una patología y otra". El presidente de AESPROF ha dicho que "cuando la pandemia se declaró relacionamos lo de aquéllos días con lo de estos días. No lo podemos asegurar porque no hay test pero creemos que viene desde la última semana de febrero".

El presidente de AESPROF ha contado que a estos fallecidos con sospechas de coronavirus "no se les hacían los test" y que aplicaron el protocolo "mientras el número de fallecidos aumenta exponencialmente hasta cifras que los compañeros no podían asumir".

"En un día normal se hacían 200 servicios" y llegamos al punto en el que "se estaban haciendo 700", ha apuntado Alguacil. Cree que "si no entraban en las estadísticas los sospechosos de Covid-19, ni los fallecidos en domicilios y en residencias de ancianos pues evidentemente las cifras no cuadran". Es algo que también "lo dijo Monago y ahora lo está diciendo todo el mundo. No se puede pedir responsabilidad a una sociedad si tú no dices la realidad por muy dura que sea. Es muy simple de entender".

Sin autopsias a los fallecidos por Covid-19

El presidente de AESPROF ha contado que "se han prohibido las autopsias" de los fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Juan Antonio Alguacil ha señalado que "para saber la pervivencia del virus en los fallecidos y saber hasta dónde llega es necesario hacer un estudio micro y macro del fallecido" porque de otra manera "no se puede saber".

En este sentido ha destacado que "es imprescindible que se hagan autopsias de estudio de los fallecidos por Covid-19" y que "el no hacerlo coarta poder hacer un trabajo de mejor calidad". Estas indicaciones vienen desde el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y no obedece a "ni a la falta de medios ni a la de personal" porque "tenemos unos institutos de medicina legal punteros a nivel europeo".

Juan Antonio Alguacil también ha hablado del duelo. Ha dicho que "los muertos no son números, son personas que han fallecido con una familia, una vida y unas circunstancias detrás de ellos". Ha contado que "mirar a los ojos a una familia y explicarle que no puede asistir al sepelio o a la incineración es muy duro".

Ellos explican "la situación que se está viviendo y cómo se está desarrollando" y cree que "la situación del duelo que nos viene después de esta pandemia es increíble. Vamos a tener que saber gestionar el duelo de esas familias que no han podido hacer una despedida como en situaciones normales se tendría que haber hecho".