Tertulia de Herrero: Trump reacciona a la incursión de drones rusos en Polonia

- Prohibido Contar Ovejas: And the winner is... ¡¡Dani Palacios!!Programa 212 que convertimos en el 200 con un concurso especial donde Dani Palacios se convierte en el ganador indiscutible.
- La República de los Tonnntos: Santaolalla tuvo que ser cortada por decir que la mujer de Ábalos no debería ser creídaSantiago González comenta la última parida de Sarah Santaolalla y otros tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Armengol, la censora de Sánchez en el CongresoFederico aborda con Daniel Muñoz el papel de la presidenta de la Cámara Baja en el Pleno de control al Gobierno.
- Prensa económica: El miedo se extiende en Europa: ¿se acabó el estado del bienestar?LM publica cómo en Francia y Alemania empiezan a admitir el agotamiento de un modelo basado en el despilfarro y la cronificación del déficit.
- Las Noticias de La Mañana: El mensaje de Illa con motivo de la Diada, la fiesta basada en mentirasFederico comenta el mensaje de Illa con motivo de la Diada catalana, una fiesta basada en mentiras.
- Federico a las 7: La decadencia intelectual de BolañosFederico analiza la doble vara de medir de Armengol en el Congreso. Repasa la sesión de control junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en cómo Putin ha introducido la guerra en la UE al sobrevolar con drones Polonia.
- Federico a las 6: La Diada catalana, la fiesta independentista basada en mentirasFederico explica cómo la fiesta de Cataluña está basada en una serie de mentiras creadas por los independentistas.
- Así te sorprenderá esta ciudad que tiene un románico excepcional… y mucho másEl Placer de Viajar visita Zamora para enamorarnos de su increíble románico y dos islas en las que descubrir lo mejor de Tailandia.
- El Primer Palo (10/09/2025): Programa completo: La Asociación de peñas del Valencia protesta por el partido del domingoTertulia con Sergio Fernández, Sergio Valentín y María Trisac
