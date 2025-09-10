Menú

Tertulia de Herrero: Trump reacciona a la incursión de drones rusos en Polonia

Luis Herrero analiza junto a Esmeralda Ruiz, Inocencio Arias, Ignacio Cembrero y David Jiménez la reacción del presidente estadounidense.

En casa de Herrero

El presidente estadounidense Donald Trump. | EFE

