Tertulia de Herrero: Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas para consolidar su amnistía política

Luis Herrero analiza con Esmeralda Ruiz, Laura Fábregas y Juan Pablo Polvorinos la reunión del presidente catalán con el líder de Junts.

En casa de Herrero

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa.EFE/ Quique García | EFE

