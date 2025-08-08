Editorial Leticia Vaquero: Puigdemont defiende su fugaz regreso y huida un año después

Últimos audios
- La Trinchera de Llamas 09/08/2025. La sospechosa relación del Gobierno con la tecnológica chinaPrograma completo de La Trinchera en el que repasamos las novedades del Gobierno, la política comercial de Trump y el caos ferroviario.
- Se cumplen 80 años del ataque nuclear a Hiroshima y NagasakiIrene Ortega y Victoria Pérez repasan el 80 aniversario de la explosión nuclear que lanzó EEUU en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
- Tertulia La Trinchera. Se cumple un año de la segunda fuga de PuigdemontEl 8 de agosto del año pasado, se produjo la evacuación de Carles Puigdemont por los Mossos de Esquadra en Barcelona.
- Noticias La Trinchera. Israel aprueba su plan militar para tomar GazaEl equipo de la Trinchera comenta las novedades sobre el conflicto de Oriente Próximo y la aprobación del plan militar de Netanyahu.
- En Clave Rural: La importancia del sector porcino en EspañaMaría SAntos resume toda la actualidad del mundo agroalimentario.
- Es Cine: 'Weapons', 'Karate Kid', cambios de cuerpo, una quiniela mortal y los FutbolísimosSergio Pérez habla de estrenos como Weapons, Karate Kid Legends, Ponte en mi lugar de nuevo... Entrevista equipos Uno equis dos y Los Futbolísimos 2.
- Series en agosto: 'Miércoles', 'El pacificador', 'Dos tumbas',Laura Galdeano nos trae el mejor resumen de las series que se estrenan en agosto en Netflix, Movistar Plus+, Apple TV+ y HBO Max.
- Entrevista a Paco León y Raúl Tejón por 'Uno equis dos'Sergio Pérez entrevista a los protagonistas de esta película sobre la desaparición de una quiniela premiada, ¿hasta dónde confías en tus amigos?
- Historias de nuestros médicos: Con la dra. Clotilde VázquezAdolfo Albistur habla con la dra. Clotilde Vázquez, jefa del departamento de endocrinología y nutricionista de la Fundación Jiménez Díaz.
- Entrevista a Joaquín Reyes y Arturo Valls por 'Los Futbolísimos 2'Sergio Pérez entrevista a Joaquín Reyes y Arturo Valls por esta nueva entrega de la adaptación de esta saga literaria con millones de seguidores.
