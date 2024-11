Tras la DANA en Valencia multitud de personas se preguntan como van a recuperar los bienes que han perdido debido a las inundaciones. A parte de las ayudas del Gobierno, los ciudadanos que se han visto damnificados quieren saber la asistencia que van a recibir.

El 76% de los valencianos están asegurados, aunque algunos no saben como actuar o cuáles son los procedimientos para recibir las indemnizaciones. Por ello, Jorge Moscat, director de operaciones de la aseguradora Tuio, ha explicado en el programa de esRadio, En casa de Herrero, cuáles son los pasos que los afectados deben seguir.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se encarga de cubrir los daños originados por riesgos extraordinarios que no son cubiertos por las aseguradoras privadas. Esta entidad solo permite recuperar las pérdidas ocasionadas a las personas que dispongan de una póliza de hogar en activo en el momento del siniestro, por ello, Jorge Moscat ha explicado que "este es el primer paso preventivo". Este consorcio es un organismo público donde todas las aseguradoras aportan sus primas, por lo que "en este tipo de inundaciones tan catastróficas entra a jugar la entidad pública", ha comentado Moscat.

El segundo paso para conseguir las indemnizaciones es presentar las pruebas. Según el director, es necesario "tomar una foto o recolectar documentaciones" que más tarde se puedan presentar a la aseguradora. Después de esto, llega el momento de ponerse en contacto con la compañía y esta "ayudará a canalizar el siniestro" por la vía necesaria. El experto en seguros ha comentado que si el siniestro puede atenderlo el consorcio "informan y ayudan al cliente para que pueda dar el parte a esta entidad".

Dos coberturas distintas

Moscat ha explicado que en este tipo de danas hay dos coberturas distintas. En primer lugar, "los daños que se producen por una inundación". Según el director, "si el agua entra de abajo a arriba en la casa es cuando puede atender los daños el consorcio". En cambio, si hay "daños por fuertes vientos, filtraciones en los techos o humedades en las paredes" entran "las pólizas de hogar a atender de manera directa los daños atmosféricos". Estos daños atmosféricos los puede cubrir la aseguradora, dado que "se cubren cuando se supera el umbral de lluvia", como ha sucedido con la DANA en Valencia.

🌧️#DANA Los vecinos afectados empiezan a pedir las primeras indemnizaciones. 🗣️Luis Herrero entrevista a Jorge Moscat, director de operaciones de la aseguradora @somostuio 📡En #EsHerrero 📻https://t.co/hL6P4BRrpG pic.twitter.com/aMDzbl99GZ — En Casa De Herrero (@encasadeherrero) November 14, 2024

La aseguradora de Moscat "ha triplicado la cobertura de daños atmosféricos", tras pasar 5 días de las inundaciones todos los afectados que tenían contratada la cobertura acudieron a la compañía. La gran mayoría de los asegurados de esta compañía que se encontraban en la zona cero ya han reclamado los daños, según ha señalado el director.

La semana pasada fue "tremendamente dura", según Moscat. "Gran parte del equipo tuvo que hacer horas extra y hubo que traer recursos extra", tal y como ha comentado en esRadio. Al ser una aseguradora digital, la mayoría de los clientes pudo dar el parte por la aplicación, lo cual agilizó el proceso.

El Consorcio de Compensación de Seguros: una macroaseguradora

En esta situación, al tener que participar el consorcio, el cliente tiene que dirigirse directamente a la entidad para declarar los daños. Sin embargo, la aseguradora de Moscat "ha ayudado a sus clientes", dado que muchos de ellos no tenían ni "acceso al ordenador" y Tuio daba el parte en nombre del afectado.

La frecuencia de fenómenos meteorológicos cada vez es mayor, por lo que las aseguradoras pueden llegar a perder dinero. Según Moscat, si se incrementan de forma abrupta estos fenómenos "se verá reflejado en el precio de las pólizas". Sin embargo, en España al tener el consorcio "se amortiguan este tipo de situaciones catastróficas y el precio de las pólizas no se ve tan impactado". El Consorcio de Compensación de Seguros es "una macroaseguradora" donde todas las aseguradoras "reparten el riesgo de este tipo de catástrofes, al no asumir todos los costes". Esto es algo que únicamente sucede en España, dado que el resto de países no cuenta con un consorcio de este tipo.