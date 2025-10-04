Economía Para Todos: ¿Tus impuestos vuelven?

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal tienen que entenderseFederico analiza con Rosana Laviada, Alejandro Vara y Rubén Arranz las encuestas que arrojan cómo el PP necesita a Vox para gobernar.
- Al Alimón: Emilio de Justo y Víctor Hernández, sangre y triunfo en MadridFederico y Andrés Amorós comentan lo sucedido el primer fin de semana de la Feria de Otoño 2025 y los triunfos de Emilio de Justo y Víctor Hernández.
- Prensa económica: Las constantes revisiones del INE: ¿pésimos cálculos o algo más?José María Rotellar publica cómo el INE debería mantener su independencia y no convertirse en el nuevo CIS de Sánchez.
- Las Noticias de La Mañana: Las encuestas sitúan al PP en cabeza pero perdiendo votos en favor de VoxFederico comenta las encuestas que publica la prensa en la que el PP sube pero perdiendo votos hacia Vox y el PSOE en clara bajada.
- Federico a las 7: Financiación con "S" de SánchezFederico explica cómo era la financiación del PSOE. La "A", la "B" y la "S" de Sánchez. Con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las mentiras de los pro-Hamás de la flotilla.
- La República de los Tonnntos: "La contradicción insalvable" de los antisemitasSantiago González comenta el foco mediático que ha tenido la flotilla y otras palabras de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: La barbacoa de Sánchez con lechugas, chistorras y chorizosFederico analiza las revelaciones acerca de los sobresueldos en el PSOE para Ábalos y su círculo.
- Federico a las 6: Las mentiras de la flotilla pro-HamásFederico analiza cómo los pro-Hamás una vez de vuelta a España acusan a Israel de haberlos torturado sin ninguna prueba.
- El Programa de Cuesta: la semana negra de SánchezCarlos Cuesta analiza los nuevos informes que señalan la presunta corrupción del núcleo cercano de Sánchez.
