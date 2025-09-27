Economía Para Todos: Jóvenes y pensionistas en ¿guerra?

Últimos audios
- El Primer Palo (29/09/2025): Programa completo; la resaca del derbi y la previa de Champions. Entrevista a Chus MateoTertulia con Paul Tenorio y Paco Rabadán.
- El Primer Palo (29/09/2025): Comentario de Juanma; el Madrid sale tocado del derbiJuanma Rodríguez le dedica su comentario ald erbi del sábado pasado.
- El Primer Palo (29/09/2025): Entrevista con Chus MateoJuanma Rodríguez entrevista al nuevo seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo
- Ni olvido ni perdón: El pasado penal de la número 2 de SortuCarlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan el historial de Sonia Jacinto, en un puesto clave del partido proetarra.
- Tertulia de Cuesta: La UCO destroza la defensa de Begoña GómezCarlos Cuesta y Sandra León analizan con Alejandro Vara y Miguel Ángel Pérez las nuevas propuestas del PP en materia de inmigración.
- Alejo Miranda (PP): "Chivite miente abiertamente" en el caso CerdánCarlos Cuesta entrevista al portavoz del PP en la comisión de investigación en el Senado que hoy ha interrogado a la presidenta de Navarra.
- Serafín Giraldo, inspector de policía: "Según la Ley de Extranjería se puede expulsar, pero los países no les reconocen"Carlos Cuesta entrevista al inspector de Policía y portavoz de H50, Serafín Giraldo, sobre los problemas para aplicar la Ley de Extranjería.
- Dieter Brandau presenta su podcast "De PDVSA a PSOE"Carlos Cuesta presenta con Dieter Brandau el primer capítulo del podcast de la Radioteca, sobre las conexiones de Sánchez y Zapatero con Venezuela.
- El día en 15 minutos: Lunes negro para Pedro SánchezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los documentos desmienten la afirmación de Sánchez sobre la inocencia de su mujerCarlos Cuesta recuerda las palabras del presidente del Gobierno sobre Begoña Gómez y repasa los informes y correos electrónicos que siguen señalándola
