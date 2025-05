11 / 21

"¿Qué tiene que pasar en este país para que te hagan caso?"

"Me he plantado en el Congreso; he llamado al rey, es decir a la Casa Real; he hablado con el defensor del pueblo; he ido a las Cortes Valencianas; he ido a plenos en Catarroja y no he obtenido respuesta, ¿Qué tiene que pasar en este país para que te hagan caso?", se ha cuestionado Meri Villanueva.