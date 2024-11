Wall Street Wolverine, sobre las pensiones: ''El sistema va completamente a su quiebra''

Víctor Domínguez, más conocido en redes como Wall Street Wolverine, se ha convertido en una voz influyente en el ámbito del análisis económico y financiero en internet. Con una sólida base en temas de economía digital, Domínguez utiliza sus plataformas para reflexionar sobre el estado de la economía española y sus desafíos estructurales. Su enfoque crítico ha resonado generando polémica frente a los medios de izquierda que han buscado ridiculizarle y atacarle.

Domínguez acudió al programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, donde abordó su visión del futuro de España, como el sistema de pensiones en España. Su análisis fue directo. Según sus declaraciones, el debate sobre las pensiones es un "melón gordo" que él mismo "abrió hace tiempo." Recordó una conversación de hace cuatro años con el periodista Javier Ruiz, en el que abordó esta problemática, y lamentó la situación de los mayores, quienes, según el ya influencer economómico, reside una gran problemática de labor didáctica.

"La situación es, qué podemos hacer con los jóvenes para que no se vean en la situación que están los mayores", dice. Domínguez destaca que muchos pensionistas creen que sus pensiones se sustentan en un sistema de capitalización —es decir, que el dinero que aportan se guarda para su futuro retiro— cuando en realidad, ‘’el sistema de pensiones español depende en de las contribuciones actuales de los trabajadores y, en muchos casos, de la deuda’’. "El pensionista no sabe cómo funcionan las pensiones. Realmente se piensan que su dinero está guardado. Gran parte de las pensiones se financia con deudas… intereses que pagará su nieto", explica. Tal y como argumenta, cada aumento en las pensiones actuales implica un mayor peso para las futuras generaciones, y alerta de que este sistema es insostenible a largo plazo sin una reforma profunda, haciendo referencia a la baja natalidad actual.

Wall Street Wolverine es perfectamente consciente de que el esquema piramidal que define nuestro sistema de pensiones y con el problema demográfico que tenemos convierten al actual sistema de pensiones en España como un sistema abocado a la quiebra. Su solución: convertirlo en un sistema de capitalización.

En cuanto a la solución, Domínguez considera fundamental una "labor didáctica" entre jóvenes y mayores. Señaló el caso de Argentina, donde el economista y actual presidente, Javier Milei, promueve una educación económica para la población. En España, Domínguez cree que los jóvenes pueden educar a los mayores sobre la realidad económica actual. "A veces no les llega cierta información, pero si tú te sientas con ellos y les explicas, lo acaban entendiendo", sostuvo.

Finalmente, Domínguez advirtió que, sin una natalidad suficiente y un modelo de pensiones sustentable, el sistema actual está condenado al colapso. "Esto no quiere decir que te vayan a quitar la pensión. No metas a tu nieto en este sistema tan perverso". ‘’El sistema va completamente a su quiebra, no hay natalidad que lo sustente. Esto es un problema de educación’’, concluye.