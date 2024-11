En el municipio de Catarroja, uno de los más afectados por las inundaciones de la DANA, las calles aún continúan anegadas de barro y el equipo de corresponsales de esRadio se ha desplazado hasta allí para mostrar lo que está ocurriendo.

Muchos servicios sociales y voluntarios están ayudando mucho, incluso los colegios se han transformado en puntos de recogida de ropa o alimentos. Sara Becerro entrevista a la titular de uno de esos colegios, con capacidad para unos 1000 niños, que relata lo vivido y asegura que se enfrentan a "la incertidumbre de no saber cuándo va a volver a abrir el colegio". "No hay fecha de vuelta".

"Aunque pudiéramos abrir no tenemos sanitarios, tuberías y no habría posibilidad de abrir de momento. Es una situación peor que en la pandemia, ahora no va la wifi, no. hay luz, hay niños que se han quedado sin casa", ha asegurado la entrevistada en la localidad de Catarroja.