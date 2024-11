Así están las infraestructuras principales de Paiporta: "El peligro es enorme"

"El peligro es enorme", advierte Juan Pablo Polvorinos, tras haberse desplazado con un equipo de esRadio para recorrer las calles y los alrededores de Paiporta, una de las localidades más afectadas tras el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana. El periodista muestra las consecuencias y el estado de las principales infraestructuras, como las vías ferroviarias.

El director de informativos de esRadio ha estado recorriendo una zona de Paiporta a la que, seis días después de la tragedia, todavía no han accedido ni militares ni bomberos y en la que han sido los propios vecinos los que han excavado un camino para poder caminar por la calle. Los residuos de todo tipo –muebles, restos de árboles, electrodomésticos, puertas y, por supuesto, barro en cantidades industriales, llenan lo que antes era el asfalto en montañas de varios metros de altura.

Juan Pablo Polvorinos nos trae testimonios de vecinos como Álvaro, un joven vecino de la propia Paiporta, que explica que por allí "no pasa maquinaria pesada ni nada" y todavía no ha llegado nadie. "Lo hemos perdido todo, lo hemos sacado de las casas y está aquí para tirar", dice. En su caso no ha habido víctimas entre su entorno o familiares, pero expresa su preocupación por el estado de la zona: "Todo lo hemos sacado para tirar" pero "a ver quién lo saca", dice.