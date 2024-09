Las ovejas rompieron la actualidad de esRadio: así fue el primer programa

Con nocturnidad y alevosía -no por casualidad, uno de los títulos que se barajaron- Felipe Couselo se coló en la madrugada del primer lunes de septiembre para amenizar la noche con el nuevo programa cultural de esRadio, Prohibido contar ovejas. Junto a Alma Espinosa, su mano derecha y presentadora, el objetivo fue desde el principio "pasarlo muy bien" y lograr que el público "no descanse y no duerma". Todo ello de la mano de un grupo de gente que ha llamado "hobbies" a sus obsesiones.

Y así, como una novela corta o por entregas a desarrollar de lunes a jueves a las 00:30 horas, el nuevo equipo de esRadio se juntó por primera vez para ver si, como diría Philip K. Dick, sueñan los androides con ovejas eléctricas. O al menos, por no ponerse pretenciosos, si este grupo de renegados era capaz de hacer radio haciendo radio. Y la respuesta fue sí, porque experiencia tampoco faltaba.

"Agradecer a toda la gente que lleva esta familia alucinante que es esRadio la oportunidad de hacer este espacio. Apoyarnos en esta historia que a lo mejor no es lo que hace la mayoría de la gente, pero ¿qué nos importará a nosotros?", añadió Felipe, que regresa así a la cadena desde sus memorables tiempos de Cara B con la intención de llevar la sólida trama de la actualidad que vertebra esRadio a otros derroteros.

Este espía paraguayo por los pasillos de la emisora puede certificar que nerviosismo, ninguno. Como un equipo de viejos amigos y colaboradores y gracias la mano experta de su técnico, Miriam García, el extraño grupo tomó al asalto las ondas con mucho ánimo musical y total estado de excitación relajada. Porque así es como se hace. No hay otro sistema y solo hacía falta un poco de cafeína.

Al programa se fueron uniendo colaboradores y voces habituales de la casa como Isaac Vizcaíno, Daniel Palacios y Juanma González con secciones como Notas musicales a pie de página, El Resplandior y Las cosas de Palacios, destinadas a contar anécdotas y temas interesantes del panorama cultural y del entretenimiento, ya sea cine, música o cualquier otra locura. O, si quieren, sus obsesiones del día, todo aquel sedimento que se atasca en sus particulares filtros mentales. ¿Les hemos dicho que sus hobbies son obsesiones?

¿Porque de qué va esto, de qué va Prohibido contar ovejas? En realidad, de contar historias más que ganado. El programa contó también con una entrevista de Alma Espinosa a la mismísima Ayanta Barilli en lo que supuso su despedida de esRadio. La presentadora de A media luz cedió el testigo de la madrugada a Felipe Couselo y su habitual presentadora, Alma Espinosa, precisamente la encargada de entrevistarla en su sección "Mujeres con Alma".

Una manera de "cerrar el círculo" y de hacerlo entre mujeres, dijo Alma, llamar a "mi jefa, mi amiga, mi madre y con mi todo", Ayanta Barilli, que hizo un llamamiento a la libertad de las mujeres de su familia reflexionando sobre el pasado y desvelando un particular dato: "Mi abuela solo quería relacionarse con homosexuales", una "ignominia" en la Italia de la época pero que llenó su casa de actores y artistas de todo tipo, aquellos con los "que realmente se sentía a gusto".

"Todos los trabajos que he desarrollado a lo largo de mi vida han sido diversos y han tenido que ver con lo creativo y lo artístico, y tienen que ver con ese gran bofetón, perder a mi madre. Porque empiezo a verlo todo con ojos más atentos, observadores, con un sentimiento más espiritual de la vida y las razones profundas de por qué estamos aquí", contó Ayanta durante la entrevista con su amiga y colaboradora.