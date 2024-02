Par-Impar en directo: ¿Quieres asistir como público?

¡No te pierdas la segunda salida del podcast Par-Impar, gracias a FlixOlé y Libertad Digital!

El próximo martes 13 de febrero a las 17 horas en la sala Meta de Madrid, Juanma González y Dani Palacios saldrán del estudio para llevar a cabo un programa especial ¡y tú puedes ser parte de él!

La película seleccionada para esta ocasión es "Two Much", perfecta para sumergirnos en un debate lleno de curiosidades, opiniones y recuerdos, justo a tiempo para San Valentín. ¿Ya la has visto? ¡No importa! Verla desde otro ángulo siempre es interesante.

https://www.youtube.com/watch?v=DwYNJZyBHv4

La entrada es gratuita, pero recuerda que el aforo es limitado. ¡No te quedes fuera! Para asegurar tu lugar, envía un correo a club@libertaddigital.com con tu nombre, apellido, dni y número de teléfono . IMPORTANTE: En el asunto de tu correo no se le olvide poner PAR-IMPAR y espera nuestra confirmación.

Ven y únete a nosotros para una tarde llena de diversión, conocimiento y buenos momentos.

¡Te esperamos!