El torero Luis Francisco Esplá (Alicante, 1957) fue invitado por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña la semana pasada para la presentación en Barcelona de la revista Quites, de marcado carácter taurino y cultural. El diestro comentó esta charla y la situación de Cataluña y el torero en el programa Es Toros de esRadio. Esplá aseguró que "en el problema de Cataluña lo del toreo es anécdota comparado con la privación de libertades, con el acoso y el señalamiento".

Esplá dijo que Cataluña "es una sociedad orwelliana" donde "todo el mundo se espía, se mira y se contrasta". Para el diestro alicantino "ser taurino allí no deja de ser algo tremendo" y que "está toda la sociedad que no comulga con el separatismo totalmente señalada".

Sobre la revista que presentó en Barcelona dijo que "Quites es una revista que nace con pretensiones literarias en su principio y, poco a poco, se va convirtiendo en una revista taurina sin abandonar el pretexto inicial. Es importante". Esplá explicó que a veces piensa que "cosas como esta pueden ser una cápsula que viaje en el tiempo y cuando los toros desaparezcan y lean esto diga esa generación futura: cómo algo que ha suscitado todo esto, que ha elevado estos pensamientos, puede haber desaparecido. ¿Dónde están los cabrones que acabaron con esto?".

El regreso de los toros a Barcelona

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prohibición de los toros en Cataluña no se han vuelto a celebrar festejos en esta comunidad autónoma aunque ha habido intentos como celebrar una novillada en la localidad gerundense de Olot o la petición para reabrir la Monumental de Barcelona.

Sin embargo Luis Francisco Esplá no es muy optimista en ese sentido. Aseguró que los aficionados catalanes, con los que ha estado en los últimos días, "saben que no se va a abrir" porque el empresario Balañá, dueño de la Monumental de Barcelona, "no va a arruinar su negocio". El torero contó que el nieto del que fue el gran taurino que movió los hilos de la tauromaquia durante casi todo el siglo XX "vive de los cines" y que "si anunciasen hoy toros al día siguiente Balañá tendría un boicot en todas sus salas".

También explicó cómo "los toros en Barcelona habían declinado" en los años previos a la prohibición y que "salvando el acontecimiento de José Tomás en la Mercé", la Monumental de Barcelona "era deficitaria, tenía 400 empleados y una asistencia media de 1.700 espectadores". Sin embargo Luis Francisco Esplá señaló que aunque la situación era "insostenible" para cualquier empresario, "la prohibición no era el camino". El torero dijo que "esto es un atentado no sólo a la inconografía del toro, sino a todo lo que representa España".

Recordó como "en Barcelona ha llegado a haber tres plazas de toros que daban corridas el mismo domingo" y apuntó que "los que ahora prohíben eran los que antes se tenían que ir a Francia a ver El último tango en París". Para el torero alicantino "ahora los taurinos catalanes tienen que irse ahora a ver pornografía taurina allende los Pirineos".

¿Goya, antitaurino?

El torero también comentó una de las últimas polémicas relacionadas con el mundo del toro. Los comisarios de la última exposición sobre Francisco de Goya en el Museo del Prado han asegurado que el pintor de Fuendetodos era antitaurino.

Luis Francisco Esplá dijo que "no puede ser antitaurino alguien que cuando se estudia en rigor la Tauromaquia se ve que la posición de los que intervienen en las escena está perfectamente ordenada con arreglo a la norma" y que "no puede ser sospechoso alguien cuyo cuadro más delicado es el dedicado a Pepe-Hillo". "Creer que Goya fue antitaurino es un error", remarcó el torero.

Francisco de Goya "era afrancesado" dijo Esplá que matizó que "dentro de esos ilustrados los había muy taurinos y Goya, sin lugar a dudas y por una serie de cuestiones que están reflejadas en su pintura, dista muy lejos de ser antitaurino". "Es como si dijésemos que por Los desastres de la guerra Goya era antiespañol, sería una aberración", sentenció.

Más juventud en los toros

El torero alicantino mostró un rayo de optimismo por la Fiesta. Dijo que estos últimos años le preocupaba "la media de edad que se podía observar en una plaza de toros" pero "de tres años a esta parte hay un crecimiento importante y empieza a haber mucha juventud".

Luis Francisco Esplá también apuntó que "es una juventud que a diferencia de nuestra generación, que ha permanecido muda ante las intrigas y la hostigación de la sociedad por ser simplemente taurinos, estos nacen con beligerancia". Los nuevos aficionados a los toros "no se dejan poner la mano encima y responden" dijo el torero que cree que "una nueva etapa se abre". Para Esplá "en estos momentos ser taurino, estar en la resistencia, es esnob. Es como la izquierda de hace unos años". "En ese puntal tiene vida el toreo", sentenció el diestro alicantino.

Sobre la sociedad actual dijo que le preocupa que "esta sociedad aberrante está incitada por muchos de los políticos" y que "lejos de fomentar la cohesión entre los ciudadanos van creando fantasmas que nos vayan dividiendo". Al torero esto le parece "terrible" porque "la obligación de un político es hermanarnos, unirnos. Buscar aquello que tenemos en común y no buscar precisamente lo que nos hace diferentes para con ello crear fronteras".