Paco Ureña, sobre su ausencia en Zaragoza: "Estamos privando a los aficionados de ver a toreros que están deseando ver"

Paco Ureña se encuentra en un momento muy dulce de su carrera. Se ha sobrepuesto en tiempo récord de un grave percance por el que perdió el ojo izquierdo en la feria de Albacete del año y ha rendido las plazas de Valencia, Madrid y, recientemente, Bilbao, tras cortar cuatro orejas. Este regreso triunfal a los ruedos se ha visto frenado por una cornada en el muslo en la feria de San Antolín de Palencia.

El torero murciano tiene este mes de septiembre importantes compromisos por delante en Albacete, donde hace doblete, Murcia, Guadalajara, Logroño, Nimes y Madrid, con un mano a mano con Miguel Ángel Perera en la Feria de Otoño capitalina. Ureña confía en reaparecer en la feria castellanomanchega aunque no quiere forzar hasta estar "al 100%".

"Siempre he tenido algo especial con Madrid, todo el mundo lo sabe", dijo el matador de toros en el programa Es Toros de esRadio sobre su relación con la afición venteña y el reciente triunfo en San Isidro. Para Ureña la capital "ha marcado y seguirá marcando" su vida y sólo piensa "seguir haciendo motivos para crecer como torero y como persona". El torero murciano aseguró que "llegar a Madrid y que las cosas salgan bien te ayuda a crecer mucho y a darte cuenta que al final tienes que ser el torero que tú siempre has querido ser. Te da seguridad".

Ureña también habló del duro invierno que ha pasado preparándose para regresar a los ruedos después de perder un ojo en Albacete hace ahora justo un año. El matador de toros contó que "fue muy largo y muy duro" pero conforme ha ido toreando se ha encontrado "mejor" y sacando al torero que quiere ser y que lleva dentro. Apuntó que "la tranquilidad" la busca "desde intentar hacer el toreo todo lo más relajado posible que puedo, y sobre todo porque me funciona mejor el corazón y la cabeza que cuando estoy acelerado o cuando he tenido que ir siempre a contracorriente. Nadar a contracorriente es muy duro".

En estos meses de recuperación ha podido "pensar todo". Ureña contó que ha podido estudiar "donde están los errores más grandes y por qué se falla en ciertos momentos y no se rematan ciertas faenas". Sobre su recuperación señaló que "queda mucha temporada y días importantes que marcan mucho las carreras de los toreros". También que "hay que ser muy paciente y muy sensato e ir paso a paso".

La ausencia de la Feria de Zaragoza

El torero murciano también comentó su ausencia de la Feria del Pilar de Zaragoza. Una ausencia que ha sorprendido a la afición cuando se han publicado en la prensa especializada los carteles. Ureña dijo: "Sinceramente el trato que creía que yo me había ganado al hacer más o menos motivos este año no era el adecuado y no ha podido ser. Me siento apenado". Aseguró que "todos los problemas no son de la empresa" y que "hay muchas cosas detrás que a lo mejor la empresa no puede resolver".

Recordó que la última vez que hizo el paseíllo en Zaragoza salió a hombros y todavía no ha vuelto. El matador de toros dijo que "la plaza sigue ahí". Ureña recordó: "El año pasado no toreé por muchas circunstancias, la primera porque no me contrataron ni me llamaron y la segunda porque no hubiese podido hacerlo tampoco".

El torero afirmó que esa ausencia en la última feria de primera de la temporada le "duele" y pero "no por mí sino por la afición" porque "si quieren ver a un torero lo que estamos es echando a gente de las plazas". "La única pena que me da es que estamos privando a los aficionados de ver a toreros que están deseando ver. No tenemos porqué ver o por qué tragar siempre igual, señaló Ureña.

Próximos compromisos del torero murciano

Si el torero murciano recibe el alta los aficionados podrán verle el 12 de septiembre en Baza con toros de Manuel Blázquez y junto a El Fandi y Sebastián Castella. Al día siguiente en Albacete con toros de Garcigrande y Domingo Hernández junto a El Juli y José María Manzanares.

De ahí irá a Guadalajara con toros de Hermanos García Jiménez y junto a Antonio Ferrea y El Fandi el 14 de septiembre y al día siguiente lidia la corrida de Zalduendo juntoa Enrique Ponce y Pablo Aguado. El 16 vuelve a Murcia con toros de Daniel Ruiz y hará el paseíllo con Morante de la Puebla y El Juli

Regresará a la feria de Albacete el día 17 lidiando la corrida de Montalvo con Sebastián Castella y Pablo Aguado. Unos días de respiro y toreará en Almodóvar del Campo una corrida de Torreherberos con Curro Díaz y David de Miranda el día 21. Dos días después está en Logroño con Toros de Núñez del Cuvillo y con Antonio Ferrera y José María Manzanares.

A final de mes estará el día 27 en Abarán (Murcia) con Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera lidiando un encierro de Santiago Domecq y en un mano a mano con Perera en Madrid el día 29 con toros de Victoriano del Río Cortés, Toros de Cortés, Núñez del Cuvillo, Juan Pedro Domecq y de Parladé.