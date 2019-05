Beatriz Fanjul: "No te puedes mover a izquierda y derecha según se mueva el electorado"

La debacle electoral del PP ha sido especialmente dura en el País Vasco donde los populares se han quedado sin representación por primera vez en democracia. Una caída que la candidata del PP por Vizcaya al Congreso, Beatriz Fanjul, no han dudado en calificar de "buen batacazo". En una entrevista en Es la tarde de Dieter, Fanjul ha reconocido que está "triste" por los resultados obtenidos: "El PP vasco siempre ha sido el foco moral del partido y ahora nos quedamos sin representación".

Según Fanjul, el PP debe asumir la responsabilidad y aceptar que se han equivocado. "Los votantes que se han ido a Ciudadanos y a Vox eran votantes nuestros. No se puede decir que tengan la culpa. Es evidente que nos hemos equivocado nosotros porque así lo reflejan los resultados". Sobre el giro del PP hacia el centro, la popular ha advertido de que "no te puedes mover a la izquierda y a la derecha según se mueva el electorado. Las convicciones tienen que ser siempre firmes".

La popular vasca se ha dirigido directamente a aquellas personas que han sido votantes del PP y que en estas elecciones han votado otras opciones políticas. Les ha dicho que "en primer lugar, les pediría perdón porque si no nos han votado es porque lo hemos hecho mal. En segundo lugar, les diría que es un partido que ha sufrido cambios en poco tiempo y no ha dado tiempo a asentarse. Les pedimos la confianza".

Beatriz Fanjul, que hasta ahora trabajaba en una multinacional con un cargo relevante, ha manifestado su determinación de seguir en política, a pesar de los malos resultados en el País Vasco. "Nunca he cobrado de la política y ahora tampoco lo voy a hacer. Trataré de buscarme un trabajo para poder seguir en la política, porque no la voy a abandonar. No se me caen los anillos por buscarme un trabajo en la empresa privada".