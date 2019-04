El hijo de Antonio Cedillo, asesinado por ETA: "Marlaska no ha cumplido su palabra"

En junio de 2018, José Miguel Cedillo, hijo del policía nacional Antonio Cedillo asesinado por ETA en 1982, recibió una llamada que le devolvió la ilusión y la fe en la clase política. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se puso en contacto con él y con su madre, Dolores García, personalmente. En aquella conversación, Marlaska les dijo que iba a trabajar por los huérfanos de ETA. Por primera vez en seis años, un responsable de la cartera de Interior les había llamado.

Han pasado diez meses de aquella conversación telefónica y, de momento, todo sigue igual. "Marlaska no ha cumplido su palabra. No ha hecho nada. Todo sigue en el aire. Todo sigue en promesas", ha lamentado José Miguel Cedillo en una entrevista en Es la tarde de Dieter. Ha afirmado que está muy decepcionado con la política y que lo que pide es ayuda. "Huérfano, víctima del terrorismo pidiendo ayuda, no pido otra cosa, y no me la dan".

Cedillo ha reconocido que, pese a todo, no pierde la esperanza y ha definido al ministro como "una buena persona" que le ha decepcionado. No entiende por qué el Gobierno no ha hecho nada."Pueden hacer que mi vida sea más fácil y no lo están haciendo. Se me prometió en octubre que iban a salir las ayudas en los Presupuestos Generales del Estado (...) Estuve mirando en todas las páginas y luego me entero por un mensaje de que esas ayudas no han salido".

En línea con esto, se ha preguntado si "el señor Sánchez no puede hacer un decreto de estos que estamos viendo ¿Quién le va va a decir que no a esto? ¿Por qué no lo hacen y hacen otras cosas?".