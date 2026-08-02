TDND: La lección de Iván Martín para no perder dinero por miedo

En esta nueva entrega de Tu Dinero Nunca Duerme, el espacio de educación financiera de esRadio, se aborda un tema de gran relevancia para los inversores: la importancia de conocer de primera mano a los gestores de inversiones. Los presentadores enfatizan que, aunque los análisis cuantitativos y las fórmulas matemáticas son herramientas útiles, el factor humano sigue siendo un componente fundamental a la hora de tomar decisiones financieras acertadas.

El programa cuenta con la participación de Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Martín comparte su experiencia y destaca que la gestión de inversiones va más allá de mover dinero de un lado a otro; se trata de gestionar emociones y reducir el riesgo que produce el miedo. En este sentido, conocer al equipo directivo de una empresa y entender sus motivaciones cualitativas es crucial para mantener la confianza en momentos de dificultad del mercado.

Durante la tertulia se debate el papel de la inteligencia artificial en el ámbito financiero. Aunque la IA es una herramienta potente capaz de realizar complejos descuentos de flujos de caja, los ponentes advierten que carece del criterio cualitativo necesario para anticipar imprevistos o evaluar la honestidad y el compromiso de los directivos. Se señala que confiar ciegamente en algoritmos para eliminar la incertidumbre es un enfoque errado, ya que los supuestos sobre los que se asientan las cifras suelen ser subjetivos.

Como recomendación cultural, se destaca el libro Los Outsiders Ibéricos, escrito por Pablo Martínez Bernal y Christian Freischütz. Esta obra analiza las empresas que han realizado una mejor asignación de capital en España en las últimas décadas. A través de las historias de ocho grandes compañías ibéricas, como Inditex o Viscofan, el libro ilustra cómo los equipos directivos excepcionales marcan la diferencia y generan valor a largo plazo para sus accionistas.

Finalmente, los participantes reflexionan sobre cómo la estadística a menudo elimina información valiosa al simplificar la realidad en medias aritméticas. Se advierte sobre el peligro de asociar el riesgo únicamente a la probabilidad matemática, olvidando que en el mundo real existen eventos extremos que pueden destruir un proyecto por completo. La experiencia, la intuición y el contacto con la realidad humana siguen siendo activos insustituibles en el mundo de la inversión.