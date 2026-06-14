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Tu dinero nunca duerme

TDND: Nuevas finanzas y nuevos inversores: ¿cómo enseñar lo básico a un adolescente de 15 años?

Los jóvenes tienen acceso a más información sobre mercados de la que tenían sus padres a su edad. Y sí, es peligroso, pero también una oportunidad.

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Los jóvenes tienen acceso a más información sobre mercados de la que tenían sus padres a su edad. Y sí, es peligroso, pero también una oportunidad.
El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de pagar impuestos por Bizum. | Pixabay/CC/stevepb

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