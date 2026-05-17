En un escenario financiero marcado por la volatilidad geopolítica y el ruido en torno a la inteligencia artificial, Hamco Asset Management se consolida como una de las voces más autorizadas y rentables del panorama actual. Durante su reciente intervención en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, Fernando Solís, jefe de ventas de la firma en España, desgranó las claves que han llevado a su fondo, el Hamco Global Value, a registrar una rentabilidad anualizada del 17% en sus siete años de historia, superando con creces la media del mercado.

El mundo como tablero de inversión

Frente al "sesgo de cercanía" que limita a muchos gestores europeos a un universo de apenas 5.000 compañías, el equipo liderado por John Tidd opera bajo una premisa de libertad absoluta. "El mundo cotizado tiene casi 100.000 empresas; si pescas en el mar, encontrarás todos los peces que quieras", explicó Solís. Esta filosofía exploradora les permite detectar ineficiencias en mercados donde otros no llegan, como Corea del Sur, país donde actualmente mantienen una exposición superior al 20%.

La tesis en Corea es un ejemplo de manual de su proceso: mediante un algoritmo cuantitativo propio que criba 2.000 empresas al mes, identificaron bancos y brokers que cotizaban a precios de derribo. El catalizador ha sido la mejora del gobierno corporativo impulsada por el gobierno coreano, imitando el éxito de Japón. "Buscamos una rentabilidad anualizada del 30% a tres años; si el mercado no nos da la razón al ritmo esperado, nos quedamos en ese 17% que sigue siendo excepcional", señaló Solís.

Oportunidades donde otros ven declive

El estilo de Hamco se define como "Deep Value": buscar "colillas" de Benjamin Graham o activos tan castigados por el mercado que parecen destinados a desaparecer, pero que esconden un valor intrínseco masivo.

El valor oculto de las franquicias: Solís destacó el caso de AMC Networks . Mientras el mercado castiga su negocio de televisión por cable en declive, Hamco pone el foco en la propiedad de joyas como Breaking Bad o The Walking Dead. Netflix paga cifras millonarias por emitirlas, y solo la renovación de estos derechos podría valer más que la capitalización bursátil actual de la compañía.

La IA como aliada, no como verdugo: En sectores como los call centers, castigados por el miedo a la automatización, Hamco encuentra empresas que están implementando la IA para cobrar más por sus servicios, adaptándose en lugar de sucumbir.

Cita con los inversores

Tras alcanzar los 250 millones de euros bajo gestión, la gestora celebrará su primera conferencia anual en Madrid el próximo 21 de mayo en el Hotel Hesperia. Será una oportunidad única para que inversores y curiosos conozcan de primera mano a John Tidd y entiendan por qué, en un mundo de "brochazos" financieros, el análisis fundamental de nicho sigue siendo la estrategia más robusta para hacer que el dinero, efectivamente, nunca duerma.