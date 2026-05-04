Así consigue resultados extraordinarios un fondo mixto aplicando los mandamientos de Buffett

El programa de educación financiera de esRadio, Tu Dinero Nunca Duerme, ha contado esta semana con la participación de Pablo González, consejero delegado de Abaco Capital, y su director de inversiones, Fernando Romero. Junto a los colaboradores habituales Manuel Llamas, Domingo Soriano y Luis F. Quintero, los gestores han desgranado las claves del éxito de uno de sus vehículos estrella: el Abaco Global Value Opportunities.

Luis F. Quintero ha destacado el extraordinario track record de este fondo mixto y flexible, que ha logrado una rentabilidad anualizada cercana al 8% desde su lanzamiento. Según Quintero, el vehículo cumple a rajatabla los mandamientos de Warren Buffett: "primero, no perder dinero; y segundo, no olvidarse del primero".

Pablo González ha recordado que el fondo cuenta ya con casi 15 años de vida (se constituyó en 2008) y que, a pesar del paso del tiempo, la estrategia principal se ha mantenido inalterada:

Foco en el largo plazo: La cartera está posicionada para obtener resultados consistentes en el tiempo.

Small & Mid Caps: Selección de pequeñas y medianas compañías.

Negocios de calidad: Búsqueda de empresas con fuertes ventajas competitivas y bien gestionadas.

La importancia del equipo gestor

Para Abaco Capital, la clave no solo reside en los números, sino en las personas que dirigen las empresas en las que invierten. "A los equipos gestores les damos cada vez más importancia", ha afirmado González. Buscan directivos que sean "buenos alocadores de capital", capaces de decidir si reinvierten la caja generada para crear valor o si la devuelven al accionista mediante dividendos o recompras.

"Compramos en momentos en que el mercado pone en duda la valía de estas compañías y cotizan con un descuento muy significativo frente a su valor".

El "margen de seguridad" como escudo

Ante la pregunta de Manuel Llamas sobre el margen de seguridad necesario para entrar en una posición, Pablo González ha sido tajante: el mínimo exigido es del 30%. Sin embargo, la realidad de su cartera actual es todavía más conservadora (y ambiciosa).

Descuento medio: Actualmente, los descuentos medios de la cartera de Abaco se sitúan cercanos al 50%.

Tasa de descuento: Para estos cálculos utilizan una tasa del 10%, que es la rentabilidad mínima que exigen a sus inversiones a largo plazo.

Con esta filosofía de prudencia y rigor en la valoración, Abaco Capital sigue demostrando que es posible obtener rentabilidades extraordinarias en productos mixtos sin renunciar a la protección del capital.