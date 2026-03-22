En una nueva edición del programa "Tu Dinero Nunca Duerme", Francisco Burgos, director de relaciones institucionales de Cobas AM, analizó el actual escenario macroeconómico y los extraordinarios resultados que la gestora independiente está reportando a sus partícipes. En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la inflación, la receta de Cobas sigue siendo clara: abstracción del ruido de mercado y un enfoque inquebrantable en el largo plazo.

El arranque del programa puso el foco en el desempeño reciente de la gestora capitaneada por Francisco García Paramés. El año pasado fue, en palabras de los analistas, "extraordinario". Destaca especialmente la estrategia ibérica, que logró superar al IBEX 35 en su mejor año histórico con una rentabilidad superior al 50%.

Lo verdaderamente reseñable de este hito es que se consiguió sin contar con los "catalizadores" tradicionales del índice español, como el sector bancario o las energéticas. Burgos subrayó que este éxito se debe exclusivamente a una cuidadosa selección de activos (stock picking), encontrando valor en compañías de mayor calidad y certidumbre que las que impulsaron el indicador general. Por su parte, la estrategia de selección internacional también arrojó resultados sólidos, situándose en el entorno del 30%.

Uno de los puntos centrales de la intervención de Burgos fue la gestión emocional de la volatilidad. Ante eventos como la crisis en Irán o la escalada del precio del petróleo, el directivo de Cobas lanzó un mensaje de calma: "La volatilidad, si la entiendes desde una perspectiva de largo plazo, es tu amiga y es una fuente de oportunidades".

Burgos criticó la tendencia del sector financiero de equiparar volatilidad con riesgo. Según su análisis, esta confusión surge de utilizar horizontes temporales incorrectos. "La renta variable es el activo más seguro y rentable que hay si le das los años necesarios para que el mercado sea eficiente", afirmó. Invertir con la mirada puesta en un solo año no es inversión, sino "jugar al casino".

Respecto al inicio de este nuevo ejercicio, y a pesar de las turbulencias geopolíticas que dominan los titulares, desde Cobas AM mantienen la confianza en sus tesis de inversión. La estrategia de la gestora permite aprovechar las correcciones de corto plazo para adquirir negocios de alta calidad a precios mucho más atractivos.

En definitiva, la intervención de Francisco Burgos dejó una lección fundamental para el inversor minorista: la capacidad de evadirse del pánico mediático y aguantar la posición es lo que permite maximizar las ganancias cuando el mercado, finalmente, corrige hacia el valor real de los negocios.