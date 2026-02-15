En el complejo ecosistema de la inversión en España, pocas voces son tan nítidas y firmes como la de Beltrán Parages, socio y director de Relación con Inversores de Azvalor Asset Management. A través de sus intervenciones en el programa Tu Dinero Nunca Duerme de esRadio, Parages ha logrado sintetizar la esencia del value investing para el gran público, alejándose del ruido de los mercados y poniendo el foco en la paciencia y el análisis fundamental.

Para Parages, el mayor enemigo del ahorrador es la confusión entre precio y valor. En los micrófonos de esRadio, el directivo de Azvalor ha sido tajante: "Invertir no es comprar un papel que sube o baja en una pantalla, es convertirse en dueño de negocios reales". Esta distinción es la piedra angular de su mensaje. Según Parages, el mercado suele comportarse de forma esquizofrénica a corto plazo, pero a largo plazo es una báscula que siempre acaba pesando el valor real de las compañías.

Uno de los textuales más repetidos por Parages es su advertencia sobre la volatilidad. Mientras que la mayoría de los inversores huyen de las caídas, en Azvalor las ven como una oportunidad. "La volatilidad no es el riesgo; el riesgo es la pérdida permanente de capital", afirma con convicción. Esta filosofía permite a su gestora mantener la calma cuando el pánico se apodera de las bolsas, basándose en un conocimiento profundo de lo que hay "debajo del capó" de cada empresa en la que invierten.

Cuidado con la inversión indexada

Parages destaca que el éxito de Azvalor no reside en una fórmula mágica, sino en la "independencia de criterio". En un mundo financiero dominado por los índices y las modas pasajeras (como el sector tecnológico o las criptomonedas en su momento), Parages defiende el valor de ir a contracorriente. "Buscamos el valor donde nadie más está mirando, en sectores que el mercado ha castigado injustamente", explica, refiriéndose a su fuerte apuesta histórica por las materias primas y las compañías industriales.

Otro de los pilares de su intervención en Tu Dinero Nunca Duerme es el factor tiempo. Parages es un firme defensor del interés compuesto, pero advierte que requiere un ingrediente escaso: la disciplina. "El tiempo es el mejor amigo del buen negocio, pero el peor enemigo del inversor impaciente". Para el equipo de Azvalor, el horizonte temporal debe medirse en lustros, no en meses.

Parages también ha aprovechado para lanzar un aviso para navegantes sobre la gestión pasiva. En un momento en el que la inversión indexada parece la opción "segura", el directivo advierte de una trampa sistémica: los índices obligan a comprar más de lo que ya está caro.

"La gestión indexada no analiza, simplemente replica", advierte Parages. Al invertir en un índice, el ahorrador está comprando masivamente las compañías que más han subido y que, por tanto, presentan múltiplos más exigentes y mayor riesgo de caída. Para Azvalor, la verdadera seguridad no está en seguir a la masa, sino en comprar con un amplio margen de seguridad negocios que hoy cotizan con descuento.

Una compañía de pubs británicos

Uno de los ejemplos más tangibles de esta estrategia es la inversión en negocios tradicionalmente denostados por el análisis algorítmico, como los pubs británicos. Frente a la frialdad de los datos puramente digitales, Azvalor pone el foco en activos como JD Wetherspoon. Para Parages, no se trata solo de un negocio de hostelería, sino de una tesis basada en la propiedad de activos inmobiliarios de primer nivel y una ventaja competitiva en costes que es "invisible" para el mercado de corto plazo.

"Buscamos negocios que la gente usa cada día, con barreras de entrada reales y que han sido castigados injustamente por una visión miope de la economía", explica el gestor. Según su análisis, este tipo de empresas actúan como auténticos búnkeres de valor en momentos de inflación.

La conclusión de Parages es nítida: el ciclo de complacencia con el crecimiento infinito sin beneficios está llegando a su fin. Con los tipos de interés en niveles de normalización y la inflación persistente, el mercado volverá a premiar la generación de caja y los balances sólidos. "Llevamos años preparando las carteras para este momento; el viento de cola ya ha empezado a soplar a nuestro favor", sentencia el socio de Azvalor.