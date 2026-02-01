"El año pasado ha sido extraordinario sin paliativos. Después de dos años muy buenos, empezábamos 2025 con caídas tras las noticias sobre las medidas arancelarias de Donald Trump y hemos terminado el año con todo en positivo. Lo que más sorprende es Europa, con un 19%; y el Ibex, espectacular. EEUU ha hecho el mismo nivel que Europa, pero este año hemos tenido la depreciación del dólar (el resultado de la renta variable norteamericana ha sido un 18% en dólares, pero un 3% en euros)".

Podríamos decir que nuestros invitados de esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y responsable de Inversiones de Finizens, son optimistas hacia el futuro porque lo pasado les respalda. Su estrategia "ultradiversificada" les ha ido bien y están muy contentos tanto con la respuesta de los clientes como por los movimientos de los mercados.

Y no sólo en renta variable. Muchas cosas parece que suben sin que se atisbe un final de la tendencia: "El oro ha estado una década sin hacer nada [y luego se ha disparado]. Nosotros vemos el oro como una manera de absorción de riesgos. Los dos mercados mejores a nivel global han sido renta variable europea y emergentes: el que hubiera tenido sólo un MSCI World hubiera estado mucho más cerca del 3% de EEUU. En lo que va de año, lo que lo está haciendo bien son small caps a nivel global, emergentes y Japón. Lo está haciendo bien lo que no lo había hecho tan bien anteriormente".

"Este ha sido un año en el que una buena diversificación y haber permanecido invertido, te habrá permitido cosechar excelentes resultados. Los que hayan rotado les ha podido generar un retorno muy inferior. El viaje ha sido difícil para los

que no estaban bien diversificados y para los que no estaban convencidos. Nuestras carteras han demostrado su característica todoterreno", recuerda Semenzato.

¿Y qué deberían hacer los inversores en renta variable que quieran evitar los riesgos de estar demasiado expuestos al mercado americano?: "El S&P 500 se ha ido concentrando. Primero, con las siete magníficas. Y luego porque estas siete magníficas se han concentrado en una sola apuesta: la inteligencia artificial. Es cierto que si baja tipos la FED, como parece, normalmente lo hacen mejor las tecnológicas o las small caps. Dicho esto, hacerlo mejor que el índice es muy complicado. Con el índice, tienes las caídas, pero también las recuperaciones. Si un gestor activo ahora decide quedarse fuera y estar en cash, puede evitar si hay un desplome como el del año pasado en marzo, pero te pierdes también abril, que fue el mejor de los últimos cincuenta años. Estar fuera en las caídas supone omitir también las subidas".

Porque la teoría dice que sí, que vamos a ser capaces de invertir cuando todo se desploma, pero muy pocos lo hacen: "La semana pasada publicamos un informe que decía que, a fecha de la semana pasada, con ocho años de track record, el 99,6% de nuestros inversores estaban en rentabilidad positiva. El número es tan alto que, independientemente de la volatilidad, nos dio pie a recordar el por qué de este resultado. ¿Qué nos distingue? Ofrecer un proceso muy sólido y carteras a largo plazo. ¿Qué pedimos a nuestros inversores? Constancia y creencia en el modelo; e idealmente, aportaciones de forma periódica. La receta tiene dos partes, lo que nosotros ofrecemos y lo que les pedimos".