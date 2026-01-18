¿Cuándo va a llegar la caída? Si es que llega. Porque las bolsas están en máximos. Y hay mucho optimismo en los mercados, pero también quienes sólo esperan la llegada del bofetón de realidad. ¿Qué pasará: sigue el rally en 2026 o comienza la corrección?

Para ayudarnos a responder a estas preguntas, las que se hace todo inversor en estos momentos, nos acompaña, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, Juan Gómez Bada, gestor de Avantage Capital. Y sí, él también cree que la situación es peligrosa, pero nos recuerda que en parte es consecuencia de unas políticas monetarias no especialmente cuidadosas: "Son el euro y el dólar los que están en mínimos. Todo lo demás, vale mucho más. Otro aspecto a tener en cuenta son las políticas monetarias y fiscales, que son muy expansivas a ambos lados del Atlántico. Todo echa más leña al fuego. El mercado descuenta que Donald Trump va a elegir al próximo presidente de la FED pasado mañana y que éste hará lo que quiere Trump. Pero luego la realidad es la de siempre: compañías a las que les va bien y otras no tan bien. Esa diferenciación, empresa a empresa, es lo que nosotros tratamos de hacer".

En ese proceso, de abajo hacia arriba, una de las apuestas del pasado año de Gómez Bada fue Argentina. ¿Por qué?: "Argentina es un país en el que nos fijamos desde la victoria de Milei. Pero no fue hasta un año después empezaron las posiciones en Avantage Fund, porque siempre hay diferencias entre lo que los políticos dicen y hacen. Lo primero que entró en cartera fue la deuda pública. ¿Por qué? Porque vimos que el país se estaba consolidando y ya había empezado a crecer. Si la deuda se mantiene constante, pero sube el PIB nominal, la relación deuda/PIB puede caer una barbaridad. Las agencias de rating van con retraso, por el miedo a que no llegue la refinanciación. Por eso, el primer lugar por el que comenzamos fue la deuda pública.

Luego hemos estado viendo empresas con una solvencia espectacular y dominantes en sus mercados. Pero tienen un problema, porque por la deuda en dólares estaban pagando mucho más que empresas similares en otros países. Esto es sólo por el riesgo país. ¿Qué hace que una empresa sea buena o mala? Pues simplemente que sea capaz de ganar dinero y devolverte el dinero que le has prestado".

¿Y el reparto renta fija – renta variable, clave en un fondo mixto como el suyo?: "Nosotros tenemos la flexibilidad. Eso nos permite que, en momentos malos, por ejemplo pandemia, el fondo también pueda acabar en el 10% superior de su categoría. Esto nos hace estar mejor cada año que el 90% de los competidores. Ahora mismo, la renta variable pesa entorno al 71-72%. No hacemos ninguna preselección por países o sectores o tamaños de compañías: hay compañías de las más grandes del mundo (como Tesla o Nvidia) pero también hay pequeñas (como Renta4). La virtud es poder elegir y no casarte con unas u otras".

¿Nvidia? Suena a blasfemia en el entorno value-quality. ¿ No está carísima? ¿Hay oportunidades de negocio ahí? ¿No es mejor salir corriendo? En Avantage tienen un 2% de su principal fondo en esta compañía y lo explican así: "Nvidia ha construido un semi-monopolio muy difícil de cambiar. A un desarrollador de software que quiera desarrollar su modelo, no le queda otra que usar las tarjetas de Nvidia. Cada vez hay más software que se escribe en tarjetas de Nvidia y no en otras. Hay alineación de intereses (con su fundador), modelo de negocio sólido y ventajas competitivas (ventaja tecnológica, escala, efecto red y costes de cambio). Creemos que estas cuatro ventajas tienen la fuerza suficiente",