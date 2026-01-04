Menú
Tu dinero nunca duerme

Inversión de impacto: qué es y cómo podemos sumarnos a una de las tendencias del momento

Hablamos con Adrián Landa Zambrano, jefe de relación con inversores y jefe de desarrollo de negocio de Global Social Impact Investments.

Tu dinero nunca duerme

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Hablamos con Adrián Landa Zambrano, jefe de relación con inversores y jefe de desarrollo de negocio de Global Social Impact Investments.
Esta zona de la ciudad mantiene algo de la esencia de los orígenes de Singapur, con sus casas bajas y sus restaurantes típicos. Lugar del que parten las barcazas para los turistas que recorren la bahía y muestran sus impresionantes vistas desde esta zona de la ciudad a orillas del río, del skyline con los rascacielos del distrito financiero de Singapur. | David Alonso Rincón

Hablamos con Adrián Landa Zambrano, jefe de relación con inversores y jefe de desarrollo de negocio de Global Social Impact Investments.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Últimos audios