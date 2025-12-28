La Bolsa española ha sido una de las grandes estrellas en los mercados financieros de este 2025 que está a punto de terminar. El Ibex 35 ronda el 45 y 50% de subida. Lo que ha disparado el optimismo de los inversores.

Pero no todos lo han hecho igual. La mayoría ha sacado un sobresaliente; pero unos pocos están cerca de la Matrícula de Honor. Con uno de ellos, Iván Chvedine, responsable de la cartera Iberia de Cobas AM, hablamos este domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Y sí, ha sido un gran año, pero Chvedine sigue siendo optimista de cara al futuro: "Obviamente, si la cartera sube un 50%, el potencial de revalorización se reduce. Pero sigue en el 80%", asegura: "Hemos hecho cierta rotación. Por ejemplo, con la revalorización de Técnicas Reunidas, vendimos una parte y subimos Sacyr o Meliá. El proceso suele ser gradual".

En este contexto, qué explica lo ocurrido (no es tan normal que una bolsa de un país rico se revalorice un 50% en doce meses) y cómo podemos afrontar lo que viene: "Hay que ir un poco a la macro de España. El PIB está creciendo, gracias a la inmigración. Gran parte de la subida del Ibex se explica por los bancos. E Indra, que ha multiplicado por tres. Nosotros hemos logrado este 50% sin tener bancos y teniendo durante muy poco tiempo, Indra. Una reflexión sobre por qué ha subido Indra: porque creemos que vamos a crear un campeón nacional de Defensa, pero eso tarda años y ya sabemos cómo funcionan las compañías con mucha participación del Gobierno", nos explica: "¿El mercado está caro? Sí, pero sigue habiendo compañías baratas. Y hay que arremangarse. La bolsa española está a un múltiplo de 15, pero nuestra cartera está en 9, sólo con llegar a los múltiplos medios tenemos gran potencial de revalorización".