Todos tenemos claro que hay que ahorrar. Con pensiones y sin pensiones. Seamos o no optimistas respecto al futuro del sistema público. Confiemos más o menos en nuestros políticos. En cualquier circunstancia, hay que ser previsor para el futuro. Nuestro yo futuro nos lo agradecerá; y nuestros hijos y nietos también estarán más tranquilos. De todo esto vamos a hablar esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, con Javier Díaz Giménez, profesor de Economía en el IESE y titular de la Cátedra Cobas AM sobre ahorro y pensiones.

Hace unos días, organizaban su jornada anual sobre pensiones y ahorro provisional. ¿Cuál fue el mensaje principal de aquella jornada?: "Aprovechamos para resumir lo que hemos ido descubriendo en el último curso. Invitamos a Ángel de la Fuente (director de Fedea) e Inmaculada Domínguez. Estuvimos comentando cómo vemos la situación y las características del sistema. La generación más numerosa es la de 1977; hay unos 800.000 españoles que en 2025 han cumplido 48 años. Y el año pasado nacieron unas 300.000 personas: es decir, nos falta medio millón de bebés. Si miramos el último informe de Tesorería de la Seguridad Social y lo proyectamos, el agujero contributivo este año llegará a los 80.000 millones. Desde ahora a 2044, van a cumplir la edad de jubilación 14 millones de españoles, que tendrán derechos más altos que los que van saliendo y con una esperanza de vida más alta que los actuales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues rezar para que vengan cuanto antes los robots y nos empiecen a pagar las pensiones. Vamos a ver que las cotizaciones se van a dejar de pagar con las nóminas: se pagarán sobre los beneficios. El peso de las nóminas en el PIB está cayendo. Por lo tanto, la participación de los salarios cae. Esto reduce los ingresos potenciales del sistema".

¿Y entonces qué hacemos ante esta coyuntura?: "El reparto ha sido tan generoso, tan bueno, que desde hace décadas los españoles nos hemos olvidado de la responsabilidad de complementar la pensión pública de reparto con una capitalización. Si me preguntas, ¿van a seguir pagando las pensiones? Pues sí, pero se van a ir deteriorando el resto de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado".

En este contexto, el profesor del IESE nos alerta acerca de algunas de las características clásicas de la actitud de los españoles hacia el ahorro: "Si no quieres tanto riesgo, tienes que ahorrar. Los españoles tenemos dos problemas: el primero es el fetichismo del inmobiliario. El segundo es que queremos dejarle el inmobiliario a nuestros hijos. Las dos cosas juntas te dejan en muy mal lugar durante la jubilación. Vas a tener que hacer líquido parte de ese ahorro, con una hipoteca inversa o algún otro producto similar. Y si no quieres dejar tu casa, tienes que complementar la pensión con ahorro financiero a largo plazo; esto es lo que hacen todos los europeos, hacerse parcialmente responsables de nuestra pensión".

Para hacerlo, Díaz Giménez plantea un cambio legislativo: una reforma similar a la que hizo Suecia a mediados de los años 90, que introduzca una parte de capitalización en el sistema. ¿Por qué no utilizar la recaudación del MEI como mecanismo de arranque de un modelo que mantenga el reparto pero también añada una parte de ahorro individual?