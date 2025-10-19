Lanzar un nuevo fondo de inversión en España no es sencillo. Y menos, todavía, si le quieres poner la etiqueta value. Es verdad que tienes un público fiel, que entiende las ventajas de este enfoque; pero también hay muchísima competencia (y muy dura).

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos fijamos en ese segmento del mercado que normalmente pasa bajo el radar: los nuevos fondos. Y lo hacemos con uno de los proyectos más interesantes que se han puesto en marcha en nuestro país en los últimos años. Nuestro invitado será José Ruiz de Alda, gestor de FIL Core Value.

Lo primero, ¿qué dignifica eso de FIL? "Es un fondo de inversión libre, el equivalente a un hudge fund en el ámbito anglosajón. Te amplia el margen de maniobra del gestor, porque te da algo más de flexibilidad. Este fondo lo asesoro desde el 01 de abril; llevamos poco más de seis meses. Se llama ‘core value’ porque queremos que esté concentrado y que unas pocas compañías expliquen la rentabilidad del fondo. Esto nos lo permite el FIL y no nos lo permitiría un fondo tradicional. Sólo tenemos 15 posiciones; pero el top 10 ya llega al 80%".

¿Cuáles son las ventajas de la concentración?: "Hay que entender que un fondo con 15 compañías está diversificado. Hay estudios que nos dicen que con 7-8 compañías ya están diversificado. Tener mucho más no te aporta demasiado por ahí, pero sí te complica en el análisis. Por qué nos gusta. Porque mi quinta mejor idea debería ser mejor que la número 60. Nace de la creencia de que es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Es cierto que hay equipos de inversión que tienen más analistas, pero al final los que toman las decisiones son pocas. A veces creo que la diversificación es una protección más para el profesional que gestiona que para el cliente: si te equivocas, ese error no aflora tanto. Estamos en un sector que es muy competitivo y cuanto más diluyas una inversión, menos daño hace. Además, cuando sabes que puedes tener ochenta valores, a una compañía que te gusta pero tiene algunos lados oscuros… al final la metes en la cartera, porque puedes poner sólo un 0,5%. Mientras que si sólo tienes 15, eres más exigente".

¿Qué características tienen las inversiones que tienen en cartera?: "Los dos factores que más influyen en la rentabilidad de una inversión son el precio al que compras y la calidad de la empresa. Buscamos compañías que sean buenos negocios y que estén a un precio atractivo. Hoy hay muy poca gente que esté dispuesta a aguantar dos años malos".

"La generación de ideas viene de muchas fuentes. Por ejemplo, de tu historial como inversor", nos explica Ruiz de Alda, que reconoce que tiran mucho de su "biblioteca privada" como inversores: "También tenemos todo el apoyo del mundo del brokerage, que hacen research y te comentan ideas. Yo, además, tengo la idea de buscar donde nadie quiere hacerlo. En la bolsa estás sometido a comparación y eso lo hace muy duro. Por eso, otro punto interesante es mirar donde hay ruido o miedo, simplemente porque es incómodo. Te das cuenta de que se tiende a pensar que lo que ha ido mal va a ir a peor. Cuando hay miedo o euforia, la gente calcula mal. Por eso, en el miedo tengo un caldo de cultivo".