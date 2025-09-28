Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, hablamos de gestión activa y gestión pasiva. Y no tanto para plantear el clásico debate de cuál es mejor o peor. Vamos a enfrentarnos a esta disyuntiva, que podríamos decir que es LA disyuntiva de la última década, con un enfoque diferente. Porque vamos a centrarnos más en lo que pueden tener en común, más que en sus diferencias.

Lo haremos con dos viejos conocidos, Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y responsable de Inversiones de Finizens, que vienen a presentarnos un producto muy novedoso su cartera Top Value España.

Así nos explican cuál ha sido la génesis de este lanzamiento: "Tenemos una cartera en gestión pasiva indexada que nos ha permitido posicionarnos como una referencia en este ámbito. Pero también tenemos 23.000 inversores que nos han ido planteando diferentes necesidades. Queríamos un producto que mantuviese los principios básicos de Finizens (largo plazo, rebalanceo, automatización…) e incorporase gestión activa. Y hemos aceptado internamente el reto. Hay clientes que repetidamente nos comentaban que tenían con nosotros la parte indexada, pero tenían su dinero en posiciones en fondos value (era muy habitual) y que lo mantenían porque podía mantener cierta descorrelación con los índices. Cuando vimos que ese feedback era muy recurrente, nos sentamos e hicimos un análisis cuantitativo de mercado. En España hay más de 100.000 partícipes en fondos value; y hay sobre todo dos problemas para muchos de estos inversores: el primero es que cuando empiezas te encuentras con un universo enorme de fondos muy dispares; el segundo es que, una vez invertido, cuando tu fondo lo ha hecho peor que otros, sufres miedo a haberte equivocado y rotas carteras (una práctica con la que haces un market timing muy malo). Con esos datos hemos vuelto a los clientes que nos habían presentado estos problemas. Y ahora ofrecemos al inversor la posibilidad de indexarse al mejor value de España".

¿Cómo ha sido el proceso de creación de este fondo?: "Partíamos de un universo de hasta 50 fondos. Comenzamos el ejercicio desde un punto de vista cuantitativo; y luego hilamos más fino porque tenía que ser complementario a nuestras carteras indexadas. Así, un value que sea parecido a lo que es el mercado en general no tiene sentido (nuestras carteras indexadas lo hacen mejor). Si intentas obtener rentabilidades de mercado a los costes del value (que suelen ser superiores), vas a tener un rendimiento igual al del mercado menos un 2%. Sobre todo, queríamos rentabilidades consistentes a lo largo del tiempo. El reparto inicial de este producto es: AzValor Internacional tiene un 41,6% del total; Magallanes European, un 31,7%, Cobas Selección, 16,9%; Horos Selección 9%. Estamos confiados en que esta cartera puede batir a dos terceras partes del value que hay en el mercado. Queríamos dar un vehículo para limitar los movimientos de los partícipes, porque el value es lo contrario. Queremos ser consistentes. Nunca seremos la cartera que haga el primer puesto cada año, pero queremos estar entre los mejores cada año para a largo plazo sí ser los primeros".