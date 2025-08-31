Uno de los grandes problemas para el ahorrador medio es que no sabe dónde buscar información. Sí, sabemos que existen asesores financieros de primera, pero quizás pensamos que va a ser muy caro o que es como matar moscas a cañonazos, porque apenas tenemos unas pequeñas dudas y no queremos contratar a un asesor sólo para un tema tan menor. Para ayudarnos, esta semana visita Tu Dinero Nunca Duerme uno de los mejores divulgadores de nuestro país.

Hablamos de Luis Ángel Hernández Bernia, creador del blog Salud Financiera. ¿Qué consejos nos ofrece a la hora de comenzar a leer la información que encontramos en las redes? ¿Debemos fiarnos de las clasificaciones de fondos llenos de estrellas: "Uno de los grandes problemas que tiene invertir en fondos, que es muy sensato para el que no tiene conocimientos, es que no hay consistencia. Es muy difícil coger un ranking de diez años de los que mejor lo han hecho. Y que sigan siendo los mismos diez años después. Pero los inversores necesitan seguridades. Los ránkings dan seguridad a los inversores: a nadie lo despiden ni nadie se siente tonto por haber contratado un fondo de cinco estrellas".

¿En qué se debe fijar un ahorrador medio para seleccionar un fondo?: "Lo primero es hacer tu perfil de riesgo, tu asignación de activos. Y al final debes analizar el fondo más adecuado. Para seleccionar un fondo en particular, diría que el pasado no garantiza el futuro, pero sí es un buen indicador. Miraría que el gestor fuera consistente: que no se le vayan cinco-seis analistas cada año o no saber siquiera quien gestiona tu fondo. Bajos costes, busca un equipo que sea consistente y se esté jugando algo, no contrates los fondos muy pequeños que no han tenido éxito comercial. Pero no empieces tu cartera poniendo nombres de fondos en particular. Seleccionar el fondo es la etapa final".

¿Y los nuevos fondos? ¿Es posible confiar en alguno de ellos o sólo debemos contratar los que tengan 15-20 años de vida?: "La gente me dice, 'si me pones como requisito que tenga diez años de historia', ¿desechamos a los nuevos gestores? En la industria, si haces las cosas bien, el dinero te llega. Pero yo lo que veo son carteras con fondos con poco track record. Les diría a los gestores que se fijen en la comercialización. Los fondos pequeños sí pueden obtener más rentabilidades. Pero no todo el mundo puede necesitar esos fondos que tienen sobre todo compañías pequeñas. Sí, puedo reservarme un

pequeño nicho de mi cartera en eso; pero no me gusta cuando se convierte en tener un 80% en productos que acaban de salir y tener un 10% de un indexado para cumplir con mi conciencia".