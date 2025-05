Warren Buffett sigue siendo el mejor inversor del mundo. Pero desde hace unos días, lo es más por su historial que por su labor diaria. Porque el sabio de Omaha anunció que se retiraba, por sorpresa, en la última conferencia anual de inversores de Berkshire Hathaway. Y a partir de ahí se desataron las especulaciones, ¿quiénes serán sus sucesores: en la dirección y en la selección de activos? ¿Seguirán los nuevos responsables de Berkshire manteniendo la línea que hizo famosos a Buffett y a su socio Charlie Munger?

Para ayudarnos a responder a estas preguntas, esta semana nos acompaña en Tu Dinero Nunca Duerme el Head of Sales para Iberia de Amiral Gestion, Pablo Martínez Bernal, un gran conocedor de la figura de Buffett, como inversor y como empresario: "Ha sido una gran sorpresa. Todo el mundo daba por hecho que iba a hacer como Charlie Munger, que se iba a morir siendo consejero delegado de la compañía. En esta profesión, las canas cuentan: el acumulado de muchos años de conocimientos son un ayudado. Pero quizás el mismo ha pensado que no quiere ser un problema, sobre todo si aparece un deterioro cognitivo".

"El rol por el que siempre ha insistido que le gustaría ser recordado es el de profesor. Ésa es la gran contribución para la comunidad inversora. Fue profesor en la Universidad de Nebraska y ha continuado con esa labor de una u otra forma (por ejemplo, recibiendo a grupos de estudiantes de MBA). A lo largo de estos años, el acumulado implica que ha dado clases a decenas de miles de inversores", nos recuerda Martínez Bernal.

¿Y qué hay detrás de tantos años de éxito? ¿Algún secreto que nadie más conoce?: "No diría que hay un secreto. Warren Buffet, antes de leer el libro El inversor inteligente (de Benjamin Graham), ya invertía, porque empezó a los 11 años. Lo hacía usando los gráficos: es decir, la gente no lo sabe pero era trader. Es curioso cómo una persona que había empezado mal, tira todos los sistemas que le estaban dando dinero, y apuesta por el value investing. Por eso, su secreto consiste en encontrarse con un libro y darse cuenta de que era la filosofía adecuada, que no era sencillo".

Eso sí, aunque siga siendo un value de pura cepa, el gran inversor sí ha evolucionado a lo largo de los años: "Buffett no ha cambiado lo fundamental, el value investing, pero sí se ha adaptado. Una de sus claves es que la filosofía ha permanecido intacta, pero el cómo invierta ha cambiado mucho. De los años 50 a 2020, las compañías han cambiado mucho. Ha evolucionado con el paso del tiempo. Munger le dijo en su momento que lo que hacía (comprar empresas de baja calidad) no era escalable. Y a partir de la inversión en See's Candies cambió la forma en la que invertía"

Eso sí, nuestro invitado cree que habrá pocos cambios en la nave: "La cultura empresarial de BRK sigue intacta. Estarán Greg Able, que será el nuevo consejero delegado a partir del 1 de enero de 2026; es canadiense que era parte del círculo cercano de Buffett. El rol más importante, el de asignador del capital, lo van a heredar Todd Combs y Ted Weschler".