Este año, la bolsa no para de ofrecer noticias. Unas buenas y otras no tanto. Nada (ningún mercado, sector o empresa) parece estar a salvo de los dientes de sierra. Y si cuando comenzó la tormenta arancelaria la mayoría de las opiniones eran muy negativas ("bajistas" en términos bursátiles), ahora ya no está tan claro lo que ocurrirá en el acumulado del ejercicio. ¿Más aranceles o acuerdos comerciales globales? ¿El fin de la globalización o el inicio de una nueva era caracterizada por una integración más reforzada? Para ayudarnos a responder a estas preguntas, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompaña Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM.

"Lo que menos le gusta a un inversor es la incertidumbre. Y eso es lo que ha traído Donald Trump", nos explica. Es una situación peculiar, en la que "los spreads de compraventa se abren mucho, algo que pone muy nerviosos a los inversores. Aunque Recarte cree que aunque parezca que todo sube y baja de forma similar, no es lo mismo: "Si miramos en perspectiva, las empresas con balances sólidos y predecibilidad en sus flujos de caja, se recuperarán antes". Y eso es lo que en Cobas creen que les favorece, por el perfil de las empresas que conforman su cartera.

En este punto, Recarte señala los peligros en los mercados. Algo que no se circunscribe sólo al de renta variable: "El mercado de renta fija de deuda americana sí es más preocupante. Creo que la Reserva Federal terminará haciendo algo. Lo que paga en intereses de la deuda EEUU asciende a 930.000 millones al año. Es superior a todo su gasto militar, que es enorme. Es el segundo gasto más importante del país, sólo por detrás de las pensiones. Para las empresas, aquellas que sólo crecen con apalancamiento sí tendrán problemas por el incremento de los intereses en el mercado de renta fija".

Todo esto está muy bien. Pero el inversor se pregunta, más allá del análisis general, qué hacer con su cartera: "Nadie se atreve a hacer una predicción de cómo va a acabar esto. Nosotros tenemos empresas que o bien no tienen deuda o está compensada con activos". En este sentido, Recarte retoma uno de sus lemas preferidos: "Ahora es el momento de la pausa: método y disciplina, o la ruina".