Tirando a Fallar: España, a debate tras el Eurobasket

Jose Manuel Puertas analiza esta semana, en el comienzo de la vigesimosegunda temporada del programa, el mal Eurobasket llevado a cabo por España, eliminada en la fase de grupos y fuera de los dieciséis mejores equipos del continente. Junto a los periodistas Lucas Sáez Bravo, Fran Fermoso y Sergio Vegas, se repasarán algunas de las claves del batacazo de la selección en el torneo, así como por dónde ha de pasar el futuro del equipo nacional, tanto en la cancha como el banquillo.

Lógicamente, este Eurobasket tan lleno de sorpresas copará la mayor parte de un programa realizado desde Riga y por el que pasarán grandes protagonistas del torneo, como el georgiano Beqa Burjanadze, el sueco Simon Birgander o el finlandés Elias Valtonen.

Finalmente, en el tiempo de NBA, John Vázquez, repasará las últimas noticias en torno a la competición, con especial atención al 'affaire' Kawhi Leonard.