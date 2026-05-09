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- Úbeda en Llamas: 'Un mar de oro verde'Emilio Lara presenta su nuevo libro sobre cómo el aceite de oliva y el olivo dio forma a civilizaciones, paisajes y costumbres durante milenios
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- Una Hora Contigo: Fele Martínez, desde 'Tesis' a 'Machos Alfa'Andrés Arconada recibe al actor por la temporada 5 de Machos Alfa en Netflix y repasa con él su trayectoria con títulos como Tesis.
- Es Cine: Una Angelina Jolie expuesta, Maribel Verdú pasa miedo, Hombres G y Jim SheridanSergio Pérez y Alma Espinosa entrevistan a Jim Sheridan, Maribel Verdú, Louis Garrel, Hombres G y al equipo de Yo no moriré de amor. Además, Series.
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