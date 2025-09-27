Menú

Úbeda en Llamas. La realidad de Cervantes en Argel

Jesús Úbeda invita a Álber Vázquez para presentar: 'Cervantes en Argel', contar la realidad de la época, al contrario que hace Amenábar en su obra

La Trinchera de Llamas

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Jesús Úbeda invita a Álber Vázquez para presentar: 'Cervantes en Argel', contar la realidad de la época, al contrario que hace Amenábar en su obra
Cervantes en Argel | Álber Vázquez

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado