Úbeda en Llamas. La realidad de Cervantes en Argel

- Es Salud: Cómo solucionar los problemas de cicatrizaciónLucía Prieto habla con ayuda de los expertos de Mundo Natural de cómo solucionar los problemas de cicatrización.
- Economía Para Todos: Jóvenes y pensionistas en ¿guerra?Carmen Tomás analiza con Susana Burgos y Javier Santacruz quién ha abierto esta guerra y si se trata de una nueva cortina de humo.
- La Contratertulia: ¿Cómo serán los influencers en 2050?Dani Palacios y Carla Matos comentan las locas noticias de la semana en el Día Mundial del Turismo, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Leonor de Aquitana, las grandes lecturas de nuestro tiempo y el impacto de la infanciaLeonor de Aquitania con Rubén García, conocemos las grandes lecturas de nuestra vida con Diego Martínez Torrón y Silvia Congost sobre la infancia.
- El Rincón de Lectura: El viejo librero, una cultura del tiempo perdidoEn El Rincón de Lectura descubrimos El viejo librero, cultura de un tiempo perdido con su autor, Diego Martínez Torrón. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: Leonor de Aquitania, ¡menuda reina!Rubén García hoy nos descubre la vida de la icónica reina Leonor de Aquitania, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: ¡Llegamos a los Beatles y descubrimos al mejor perro español!Manuel Comesaña roza con los dedos a los Beatles y Miguel del Pino celebra al mejor perro español. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: El podenco ibicenco, ¡un triunfador!Miguel del Pino sube a la palestra al podenco ibicenco, un triunfador según la Real Sociedad Canina.
- La Trinchera de Llamas del 27/09/2025 - Peinado cita a Begoña Gómez y la Armada escolta la flotilla de GazaPrograma competo de la trinchera para abordar el Caso Begoña Gómez y cómo Sánchez ha enviado un buque militar para escoltar a la flotilla de Gaza
- Úbeda en Llamas. La realidad de Cervantes en ArgelJesús Úbeda invita a Álber Vázquez para presentar: 'Cervantes en Argel', contar la realidad de la época, al contrario que hace Amenábar en su obra
