Iñaki Arteta (Bilbao, 1959) lleva veinticinco años recogiendo los testimonios de las víctimas del terrorismo de ETA, españoles a los que asesinos sin piedad les quitaron la vida y a los que sobrevivieron los mandaron a la exclusión social, algo "sistemático que constituyó una segunda victimización extremadamente cruel, diseñada para deshumanizar a quienes se oponían al proyecto totalitario y nacionalista". ETA, un grupo mafioso de origen marxista, ha visto validado y justificado su reguero de crímenes desde amplios sectores de la sociedad, de la prensa y de la política. Y ahora más que nunca, con EH Bildu como socio del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez.

Arteta, cual hormiguita, va grabando y catalogando testimonios en algo que ha llamado Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo de España, un proyecto que quiere el legado que desmonte el relato de los cómplices, por acción u omisión, de los asesinos. Este archivo servirá para que próximas generaciones sepan qué pasaba en España hace apenas cuatro décadas.

Entre los testimonios recogidos están el de José Antonio Ortega Lara, el de Mª Teresa Pérez —viuda de un policía nacional asesinado por ETA el 10 de julio de 2001 en Madrid—, los de Nicolás Redondo Terreros y María San Gil, o el de la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar. Su marido fue asesinado por ETA hace 31 años. Empezó a grabar estas entrevistas en el año 2002 y hasta la fecha tiene ya cerca de quinientas.

En No te Equiwokes el cineasta denuncia el "jolgorio" de reducción de penas a "asesinos múltiples" que "han llevado al País Vasco y han empezado a soltar". Comenta "es absolutamente terrible, si lo cuentas en cualquier otro país, es bastante extraño". Las competencias penitenciarias están transferidas al Gobierno vasco desde octubre de 2021. Dice: "Hace 20 años uno no se podía imaginar que el terrorismo acabara de esta forma".

El documentalista y su equipo trabajan de manera muy precaria, gracias a modestas donaciones privadas mediante crowdfunding, así que agradece cualquier aportación, "la solidaridad de la sociedad civil organizada". Puede colaborar en este proyecto para que la memoria de las víctimas del terrorismo no se diluya y se transmita adecuadamente a través de la web: archivoau.org/involucrarse/

Es urgente, el tiempo corre en contra, porque muchos testigos directos de esta historia van muriendo. El objetivo final es que estos materiales se alojen en una potente web y que pueda utilizarse de manera universal y gratuita, con fines educativos e históricos, "dejarlo empaquetado para las próximas generaciones", ha dicho en alguna ocasión Arteta.

Iñaki Arteta es director de cine, escritor y en 2025 recibió el Premio Libertad Digital.