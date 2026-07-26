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Las noticias de la Trinchera

Noticias de la Trinchera: España en vilo con la situación de los incendios

El equipo de La Trinchera analiza la actualidad de la semana, con especial atención a la evolución de los incendios en Madrid, Ávila y Castellón

La Trinchera de Llamas

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