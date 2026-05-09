Noticias La Trinchera. Nuevas sospechas de Hantavirus en España a la espera del Crucero Hondius

Últimos audios
- Es La Mañana de Fin de Semana: Guitarra mágica con Laura Verdugo del Rey y la dama de los orangutanesManuel Comesaña recibe en estudio a Laura Verdugo del Rey y Miguel del Pino dedica su sección a Biruté Galdikás. ¡No te lo pierdas!
- Ecología para todos: Fallece Biruté Galdikás, la "dama de los orangutanes"Miguel del Pino dedica su espacio a la recientemente fallecida Biruté Galdikas, conocida como la "dama de los orangutanes". ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Laura Verdugo del Rey y el embrujo de la guitarra clásicaManuel Comesaña invita a Laura Verdugo del Rey para conocer en profundidad el poder de embrujo de la guitarra clásica española, ¡no te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 09/05/2026 - El Gobierno de Sánchez juega con la salud de los españolesSábado en la Trinchera: Última hora del Hantavirus, nuevos posibles casos en España,el problema de la criminalidad o la reforma sobre ley de Infancia
- Úbeda en Llamas: 'Un mar de oro verde'Emilio Lara presenta su nuevo libro sobre cómo el aceite de oliva y el olivo dio forma a civilizaciones, paisajes y costumbres durante milenios
- Tertulia de La Trinchera: Mónica García usa la crisis del Hantavirus para blindarse en la OMSHoy en la tertulia con Javier Fresneda, Teresa Gómez y Hermenegildo Altozano
- Daniel Sirera (PP Barcelona): "Los ciudadanos vamos con miedo, mientras los delincuentes pasean tranquilos"El candidato del PP en Barcelona, Daniel Sirera señala la preocupante situación de Barcelona tras los últimos episodios de criminalidad
- Noticias La Trinchera. Nuevas sospechas de Hantavirus en España a la espera del Crucero HondiusEl equipo de La Trinchera repasa las novedades del Hantavirus tras la localización de otro caso sospechoso en Barcelona
- Editorial de Llamas. Hay que acabar con la Ideología de GéneroManuel Llamas se apoya en Juan Soto Ivars para analizar los problemas de la ideología de género y la necesidad de acabar con ella
- De Canadá a Australia: ¿cómo gestionan la inmigración los países que mejor lo hacen?España ha pasado de tener un 2% de población inmigrante en el 2000 a un 20% en la actualidad, sin una política migratoria coherente.
- Suscríbase a los podcast