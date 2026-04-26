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Las noticias de la Trinchera

Noticias La Trinchera: Nuevo intento de atentado contra Donald Trump

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad de la semana, marcada por el atentado contra Donald Trump esta madrugada

La Trinchera de Llamas

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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