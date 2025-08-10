Noticias La Trinchera. Trump y Putin se citan en Alaska para negociar el futuro de Ucrania

Últimos audios
- La Trinchera de Llamas 10/08/2025-Un veto envenenado desata la polémica migratoria en MurciaEl Equipo de la Trinchera analiza el veto a los actos islámicos en Jumilla además de otros temas de actualidad de la semana.
- Tertulia La Trinchera. El derecho internacional de revanchaJavier García junto con Teresa Gómez, Carmelo Jordá y Rubén Arranz analizan los temas de actualidad internacional y la inmigración ilegal en España.
- Noticias La Trinchera. Trump y Putin se citan en Alaska para negociar el futuro de UcraniaEl equipo de La Trinchera repasa la actualidad de la semana: la reunión Trump-Putin, crisis Gaza-Israel y el desafío de la inmigración ilegal.
- Sois los primeros: La SarcopeniaIgnacio Balboa habla con el dr. Alfonso Cruz Jentoft, especialista en Geriatría; con Ana Margarito y entrevista a Jeanette, cantante y compositora.
- Jóvenes y vivienda: una misión casi imposibleIrene Ortega analiza la dificultad de los jóvenes a la hora de encontrar una vivienda. Además, cuenta con la participación de 11ars Real States.
- Historias de nuestros médicos: Con el dr. José Miguel Rodríguez González-MoroAdolfo Albistur habla con el dr. José Miguel González-Moro Rodríguez, neumólogo en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
- Música y Letra: Teodor Currentzis IV - BruckenerAndrés Amorós dedica el cuarto programa a Teodor Currentzis IV, el nuevo talento en el mundo de la dirección de orquesta de su generación.
- Economía Para Todos: Los datos del mercado de trabajo del mes de julioCarmen Tomás analiza con Luis Fernando Quintero y Fernando H. Valls los datos del mercado de trabajo del mes de julio.
- La Contratertulia: Nace el bebé más viejo del mundo, con 31 añosJesús Úbeda y Ana May comentan las locuras semanales como: El bebé más viejo del mundo, el número ideal de vacaciones y las comidas populares.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Proyecto Hombre, una ONG para salvar vidasMachu Picchu y su historia con Isabel SanJuan, Protocolo pop con María José Gómez y Verdú y charlamos sobre Proyecto Hombre. ¡No te lo pierdas!
