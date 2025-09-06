Últimos audios
- Es La Mañana de Fin de Semana: Viaje por la música moderna y la temprana vendimia españolaManuel Comesaña regresa con un apasionante viaje por el nacimiento de la música moderna y la temprana vendimia con Miguel del Pino.
- Ecología para todos: ¡Se adelanta la vendimia!Miguel del Pino anuncia el adelanto de la vendimia y nos habla de la ecología del viñedo. ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: ¡Rumbo a los Beatles!Manuel Comesaña regresa por todo lo alto. Nos da la mano y andamos por el sendero de la música moderna. Empezamos por Strauss y terminamos en el R&B.
- La Trinchera de Llamas del 06/09/2025 - Sánchez y García Ortiz manchan la apertura del año judicialPrograma completo de la Trinchera con la apertura del año judicial, la entrevista de Sánchez en TVE o la hipocresía de la flotilla de Gaza
- La Lupa: Cuánto nos cuestan los fichajes de Sánchez en RTVERubén Arranz estrena sección la Trinchera y nos desvela en exclusiva cuánto cuesta el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE
- Tertulia de La Trinchera: La flotilla pija e hipócrita de Ada ColauHoy contamos con Miguel Ángel Pérez, Rosa Reigía y Javier Fresneda para tratar la apertura del año judicial y la hipocresía de la flotilla de Gaza
- Gabriela Keselman: "Si de verdad les importan los niños de Gaza, que pidan a Hamás dejar las armas"La abogada y escritora argentino-israelí, Gabriela Keselman desvela la realidad y lo que hay detrás de las protestas y la flotilla
- Las noticias de La Trinchera: García Ortiz culmina el ataque de Sánchez al Poder JudicialEl equipo de La Trinchera repasa la actualidad tras el acto de apertura del año judicial que ha contado con la polémica presencia del FGE
- Editorial de Llamas. No es el cambio climático, es Sánchez y la Agenda 2030Manuel Llamas estrena nueva temporada repasando en su editorial el verano incendiario y las excusas de Pedro Sánchez alegando la emergencia climática
- En Clave Rural: Un verano sumido en negro por la oleada de incendios forestales en EspañaMaría Santos resume toda la actualidad agroalimentaria.
