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Editorial de Manuel Llamas

Editorial de Llamas. El chavismo es el peor terremoto de Venezuela

Manuel llamas analiza el Estado fallido de Venezuela por las políticas chavistas

La Trinchera de Llamas

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