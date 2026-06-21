Editorial de Llamas. La hipocresía de la izquierda no tiene límites

Últimos audios
- Es Salud: La salud masculina a partir de los 50Lucía Prieto y los expertos de Mundo Natural hablan sobre la salud masculina a partir de los 50.
- TDND: Cobas AM roza el cierre de sus fondos estrella: ¿Qué pasará con los partícipes?El fondo 'Cobas Selección' se sitúa cerca de los 1.500 millones de euros.
- Cine, series y cartelera: Toy Story 5, ¿innecesaria?Juanma González nos presenta los estrenos de la semana de hoy: Toy Story 5, El placer es mío y Dreams. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: IA para cada día, cuatro joyas de Alemania y ficción sonora sobre Carmen Martín GaiteEl Mago More nos presenta IA para cada día, joyas del sur de Alemania con Carmelo Jordá y ficción sonora de Alicia Parente sobre Carmen Martín Gaite.
- El Teatro de la Mañana: Carmen Martín Gaite, en busca de la LibertadEl Teatro de la Mañana de Alicia Parente abre su telón para presentar una ficción sonora sobre la escritora Carmen Martín Gaite, ¡dale al play!
- Viajes Fin de Semana: Cuatro joyas del sur de AlemaniaCarmelo Jordá hoy nos propone un viaje para descubrir cuatro fantásticas joyas del sur de Alemania, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Quevedo, los sitios demasiado turísticos, las jirafas y los recuerdos del coleLa biografía de Francisco de Quevedo, los sitios turísticos con Jesús Alcoba, Día Mundial de la Jirafa y Un año juntos en el cole. ¡No te lo pierdas!
- La Biblioteca de Elia: Un año juntos en el cole, mi álbum de recuerdosEn La Biblioteca de Elia ojeamos Un año juntos en el cole, editado por Bruño. Charlamos con su autora Estelle Talavera sobre este álbum de recuerdos.
- Ecología para todos: El Día Mundial de la Jirafa, un animal excepcionalMiguel del Pino hoy dedica su sección a la jirafa en su Día Mundial, ¡un animal excepcional y fascinante! ¡No te lo pierdas!
- Biografías: Quevedo, señor de letras y sombrasEn el espacio de Biografías descubrimos la vida y obra de Francisco de Quevedo, señor de letras y sombras con Fernando Martínez Laínez.
- Suscríbase a los podcast