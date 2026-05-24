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Editorial de Manuel Llamas

Editorial de Llamas. Zapatero dinamita la 'opinión sincronizada' de Sánchez

Manuel Llamas repasa la complicada semana en RTVE tras la imputación de Zapatero. La televisión pública son los únicos que mantienen su apoyo.

La Trinchera de Llamas

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