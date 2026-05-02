Editorial de Llamas. La UCO y Víctor de Aldama sentencian al PSOE

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- Bastos, contra la UE: "Los estados grandes benefician básicamente a las élites políticas"El profesor presenta en Economía para Quedarte sin Amigos su defensa de la fragmentación política como motor de progreso: Lo pequeño es posible.
- AutoReverse 001En nuestra primera cinta suena gente variopinta como The Breeders, Lee "Scratch " Perry, El Columpio Asesino o The Limiñanas.
- Una Hora Contigo: Assumpta Serna, de Hollywood y 'Falcon Crest' a 'Aquí no hay quien viva'Arconada recibe a la actriz que para el gran pública siempre será "La Pantumaca" de Aquí no hay quien viva, pero tiene una trayectoria fascinante.
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- José Luis López-Linares por 'We the Hispanos': "Lo más antiguo de EEUU son los edificios de las misiones españolas"Sergio Pérez entrevista al director de este documental sobre cómo España participó en la fundación de EEUU financiando por ejemplo a las 13 colonias.
- Entrevista a Miriam Giovanelli, Álvaro Rico y Luisa Mayol: "Una muerte trágica puede hacer desvanecer todo"Sergio Pérez entrevista en el Festival de Málaga a los protagonistas de esta serie coral de SkyShowtime, El Homenaje, encabezada por Eusebio Poncela.
- Juana Acosta, Óscar de la Fuente y Sergio Cánovas: "Eusebio Poncela dijo esta carita de porcelana en 10 días no estará"Sergio Pérez entrevista al creador y dos de los protagonistas de El Homenaje, serie de SkyShowtime que fue el último trabajo de Eusebio Poncela.
- Carmen Machi y Bruna Cusí por 'Los Justos': "En esta película nos echaron un mal de ojo: infecciones, accidentes..."Sergio Pérez entrevista en el Festival de Málaga a dos de las protagonistas de esta historia sobre un jurado popular que es sobornado por un corrupto.
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